Comedores escolares: diputados libertarios piden informes sobre provisión y reparto de alimentos

Ingresó a la Cámara de Diputados de Entre Ríos un pedido de iformes sobre el nuevo esquema de reparto en comedores escolares anunciado por el gobierno provincial. La iniciativa lleva la firma de Débora Todoni y Carlos Damasco , y la rúbrica de una tercera legisladora, la justicialista Lorena Arrozogaray.

Se trata de un pedido de informes sobre la implementación del nuevo sistema de provisión de desayunos y meriendas escolares, el expediente del pliego de bases y condiciones para la adjudicación del servicio a la empresas que se hará cargo del servicio y también detalles de las ofertas presentadas, informes de evaluación y demás actos administrativos relacionados.

En el mismo sentido, se solicita conocer en profundidad la firma que ganó, junto con los montos que cobrará y los criterios que llevaron a que sea la que se quede con la licitación.

Los legisladores también pretenden un detalle de los productos de los módulos alimentarios, referenciando valor nutricional y frecuencia de entrega. Solicitan conocer si hubo profesionales involucrados en la elaboración de las raciones y qué mecanismos de control bromatológico, sanitario y de trazabilidad se implementarán durante la ejecución del contrato, precisando los organismos responsables de dichas tareas.

Otro punto importante tiene que ver con el pedido de que se comunique si dentro de la licitación hubo criterios de promoción y prioridad para productores y pymes entrerrianos, así como también cuál será el mecanismo de almacenamiento y conservación de los alimentos en cada escuela.

Pagliotto enfatizó que “se debería investigar el destino de 66.000.000 de pesos, que no tienen contrapartida en alimentos”

Fundamentos

En los fundamentos, reproducidos por Bicameral, los diputados explicaron que, de acuerdo con la información oficial, el nuevo esquema alcanzaría a 966 establecimientos educativos y aproximadamente 170.000 estudiantes, reemplazando el sistema de compras descentralizadas por un mecanismo centralizado de provisión mediante licitación pública, con el propósito de unificar criterios nutricionales, fortalecer los controles y mejorar la trazabilidad de los alimentos distribuidos.

"La calidad nutricional del desayuno y la merienda adquiere una importancia fundamental. El desayuno constituye la primera comida del día y desempeña un papel esencial en el crecimiento, el desarrollo físico e intelectual durante la infancia y la adolescencia. Una alimentación equilibrada al inicio de la jornada favorece la concentración, la memoria, el rendimiento escolar y la capacidad de aprendizaje, contribuye a prevenir deficiencias nutricionales y promover hábitos alimentarios saludables", sostuvieron.

En tanto señalaron que es "indispensable que los alimentos provistos por el Estado respondan a criterios científicos y nutricionales adecuados, contemplando no solo su aporte calórico, sino también su calidad, variedad, valor nutricional y adecuación a las necesidades propias de cada etapa del desarrollo". Y explicaron: "La alimentación escolar constituye una política pública esencial. Para miles de estudiantes entrerrianos, el desayuno y la merienda brindados por el Estado representan un complemento nutricional indispensable que contribuye a mejorar las condiciones de aprendizaje, reducir el ausentismo y favorecer la permanencia en el sistema educativo".

Los firmantes subrayaron que "toda política pública destinada a garantizar la alimentación de niños y adolescentes merece ser acompañada y evaluada con responsabilidad institucional". Y finalizaron: "Las propias autoridades provinciales manifestaron públicamente que la modificación responde a la existencia de irregularidades, dificultades operativas y limitaciones detectadas en el sistema anterior. En consecuencia, resulta razonable que esta Honorable Cámara solicite conocer los informes técnicos, auditorías, evaluaciones y demás antecedentes que fundamentaron la decisión administrativa adoptada".