Uno Entre Rios | La Provincia | comedores escolares

Comedores escolares: diputados libertarios piden informes sobre provisión y reparto de alimentos

Diputados libertarios quieren información sobre la implementación del nuevo sistema de provisión de desayunos y meriendas en comedores escolares

31 de julio 2026 · 13:29hs
Comedores escolares: diputados libertarios piden informes sobre provisión y reparto de alimentos

Ingresó a la Cámara de Diputados de Entre Ríos un pedido de iformes sobre el nuevo esquema de reparto en comedores escolares anunciado por el gobierno provincial. La iniciativa lleva la firma de Débora Todoni y Carlos Damasco, y la rúbrica de una tercera legisladora, la justicialista Lorena Arrozogaray.

Se trata de un pedido de informes sobre la implementación del nuevo sistema de provisión de desayunos y meriendas escolares, el expediente del pliego de bases y condiciones para la adjudicación del servicio a la empresas que se hará cargo del servicio y también detalles de las ofertas presentadas, informes de evaluación y demás actos administrativos relacionados.

la provincia centraliza la provision de alimentos para comedores escolares y refuerza los controles

La Provincia centraliza la provisión de alimentos para comedores escolares y refuerza los controles

Desde Agmer se expresó preocupación por la modificación nutricional de los alimentos en escuelas tras adjudicar la provisión a empresa foránea

Comedores escolares: preocupa a Agmer el cambio nutricional que instrumentará el Gobierno

En el mismo sentido, se solicita conocer en profundidad la firma que ganó, junto con los montos que cobrará y los criterios que llevaron a que sea la que se quede con la licitación.

LEER MÁS: Entre Ríos: piden transparencia en la contratación de Teknofood para los comedores escolares

Los legisladores también pretenden un detalle de los productos de los módulos alimentarios, referenciando valor nutricional y frecuencia de entrega. Solicitan conocer si hubo profesionales involucrados en la elaboración de las raciones y qué mecanismos de control bromatológico, sanitario y de trazabilidad se implementarán durante la ejecución del contrato, precisando los organismos responsables de dichas tareas.

Otro punto importante tiene que ver con el pedido de que se comunique si dentro de la licitación hubo criterios de promoción y prioridad para productores y pymes entrerrianos, así como también cuál será el mecanismo de almacenamiento y conservación de los alimentos en cada escuela.

Pagliotto enfatizó que “se debería investigar el destino de 66.000.000 de pesos, que no tienen contrapartida en alimentos”

Pagliotto enfatizó que “se debería investigar el destino de 66.000.000 de pesos, que no tienen contrapartida en alimentos”

Fundamentos

En los fundamentos, reproducidos por Bicameral, los diputados explicaron que, de acuerdo con la información oficial, el nuevo esquema alcanzaría a 966 establecimientos educativos y aproximadamente 170.000 estudiantes, reemplazando el sistema de compras descentralizadas por un mecanismo centralizado de provisión mediante licitación pública, con el propósito de unificar criterios nutricionales, fortalecer los controles y mejorar la trazabilidad de los alimentos distribuidos.

"La calidad nutricional del desayuno y la merienda adquiere una importancia fundamental. El desayuno constituye la primera comida del día y desempeña un papel esencial en el crecimiento, el desarrollo físico e intelectual durante la infancia y la adolescencia. Una alimentación equilibrada al inicio de la jornada favorece la concentración, la memoria, el rendimiento escolar y la capacidad de aprendizaje, contribuye a prevenir deficiencias nutricionales y promover hábitos alimentarios saludables", sostuvieron.

LEER MÁS: Comedores escolares: preocupa a Agmer el cambio nutricional a instrumentar

En tanto señalaron que es "indispensable que los alimentos provistos por el Estado respondan a criterios científicos y nutricionales adecuados, contemplando no solo su aporte calórico, sino también su calidad, variedad, valor nutricional y adecuación a las necesidades propias de cada etapa del desarrollo". Y explicaron: "La alimentación escolar constituye una política pública esencial. Para miles de estudiantes entrerrianos, el desayuno y la merienda brindados por el Estado representan un complemento nutricional indispensable que contribuye a mejorar las condiciones de aprendizaje, reducir el ausentismo y favorecer la permanencia en el sistema educativo".

Los firmantes subrayaron que "toda política pública destinada a garantizar la alimentación de niños y adolescentes merece ser acompañada y evaluada con responsabilidad institucional". Y finalizaron: "Las propias autoridades provinciales manifestaron públicamente que la modificación responde a la existencia de irregularidades, dificultades operativas y limitaciones detectadas en el sistema anterior. En consecuencia, resulta razonable que esta Honorable Cámara solicite conocer los informes técnicos, auditorías, evaluaciones y demás antecedentes que fundamentaron la decisión administrativa adoptada".

comedores escolares Diputados Alimentos
Noticias relacionadas
Se pide la colaboración de la población para localizar a Fabricio Oscar Rodríguez, de 45 años, quien se ausentó ayer de su domicilio en esta ciudad.

Paradero: buscan a un hombre de 45 años, en Paraná

incorporan vehiculo 4x4 para reforzar la asistencia ante emergencias

Incorporan vehículo 4x4 para reforzar la asistencia ante emergencias

parana se suma a la celebracion del dia de la pachamama en el juan l.ortiz

Paraná se suma a la celebración del Día de la Pachamama en el Juan L.Ortiz

Adrián Fuertes reiteró la defensa del equilibrio fiscal, la decisión de no endeudar al municipio y el compromiso con el pago de salarios y a proveedores

Adrián Fuertes pide optimizar recursos ante a caída de coparticipación

Ver comentarios

Lo último

Incendios en La Rioja: controlaron el 70% de los focos

Incendios en La Rioja: controlaron el 70% de los focos

Paradero: buscan a un hombre de 45 años, en Paraná

Paradero: buscan a un hombre de 45 años, en Paraná

Concordia: hallan 16 kilos de cocaína en camión de cereales

Concordia: hallan 16 kilos de cocaína en camión de cereales

Ultimo Momento
Incendios en La Rioja: controlaron el 70% de los focos

Incendios en La Rioja: controlaron el 70% de los focos

Paradero: buscan a un hombre de 45 años, en Paraná

Paradero: buscan a un hombre de 45 años, en Paraná

Concordia: hallan 16 kilos de cocaína en camión de cereales

Concordia: hallan 16 kilos de cocaína en camión de cereales

Incorporan vehículo 4x4 para reforzar la asistencia ante emergencias

Incorporan vehículo 4x4 para reforzar la asistencia ante emergencias

Paraná se suma a la celebración del Día de la Pachamama en el Juan L.Ortiz

Paraná se suma a la celebración del Día de la Pachamama en el Juan L.Ortiz

Policiales
Concordia: hallan 16 kilos de cocaína en camión de cereales

Concordia: hallan 16 kilos de cocaína en camión de cereales

Un joven fue detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Un joven fue detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Comienza el lunes el juicio por el femicidio de Luisina Leoncino

Comienza el lunes el juicio por el femicidio de Luisina Leoncino

Paraná: investigan el presunto rapto de una joven

Paraná: investigan el presunto rapto de una joven

Violento ataque a un colectivo de la Línea L1: una mujer arrojó un ladrillo y destrozó el parabrisas

Violento ataque a un colectivo de la Línea L1: una mujer arrojó un ladrillo y destrozó el parabrisas

Ovación
APB: La Liga Provincial y el Clausura compartirán partidos

APB: La Liga Provincial y el Clausura compartirán partidos

Paraná se prepara para recibir la gran fiesta del sóftbol sudamericano

Paraná se prepara para recibir la gran fiesta del sóftbol sudamericano

El fútbol de luto: murió Franco Baresi, leyenda de la Selección de Italia

El fútbol de luto: murió Franco Baresi, leyenda de la Selección de Italia

Boca Juniors venció por penales a OHiggins y avanzó a los octavos de final

Boca Juniors venció por penales a O'Higgins y avanzó a los octavos de final

Independiente se impuso ante Newells en Avellaneda y tiene puntaje perfecto

Independiente se impuso ante Newell's en Avellaneda y tiene puntaje perfecto

La provincia
Paradero: buscan a un hombre de 45 años, en Paraná

Paradero: buscan a un hombre de 45 años, en Paraná

Incorporan vehículo 4x4 para reforzar la asistencia ante emergencias

Incorporan vehículo 4x4 para reforzar la asistencia ante emergencias

Paraná se suma a la celebración del Día de la Pachamama en el Juan L.Ortiz

Paraná se suma a la celebración del Día de la Pachamama en el Juan L.Ortiz

Adrián Fuertes pide optimizar recursos ante a caída de coparticipación

Adrián Fuertes pide optimizar recursos ante a caída de coparticipación

Comedores escolares: diputados libertarios piden informes sobre provisión y reparto de alimentos

Comedores escolares: diputados libertarios piden informes sobre provisión y reparto de alimentos

Dejanos tu comentario