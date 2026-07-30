Independiente se impuso ante Newell's en Avellaneda y tiene puntaje perfecto

Independiente le ganó 1-0 a la Lepra con gol de Montiel por la segunda jornada del campeonato local y acumula su segundo triunfo en el torneo.

Independiente se impuso 1-0 Newell’s este jueves en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. Con este triunfo el equipo de Avellaneda es uno de los líderes de la Zona A.

Muy poco en los primeros minutos, con un Rojo que se arrimó sin profundidad y abusó de los centros para Gabriel Ávalos . La Lepra, por su parte, esperó y le costó cruzar la mitad de la cancha ante un defensa rival ordenada.

Independiente arrancó con el pie derecho y golpeó a Estudiantes en La Plata

Cerca de la media hora el elenco local tuvo la más clara con Santiago Montiel, pero el arquero Josue Reinatti le ahogó el grito.

Antes de irse al descanso Independiente se puso en ventaja. Juan Fedorco peleó y recuperó, mandó un centro y tras un rebote le quedó a Montiel que la bajó de pecho y en el aire, con la derecha (pierna menos hábil) la clavó en un ángulo. Golazo.

En la segunda mitad el conjunto rojinegro tuvo más la posesión y jugó en campo rival. Independiente se replegó y apostó a alguna contra.

Fue un complemento difícil para el Rojo que le costó resolver el partido. Se aferró al 1-0 y no se animó a ampliar las diferencias.

En el final hubo polémica con una clara falta de Facundo Zabala a Franco Escobar, pero el árbitro Pablo Echavarría no solo que no la cobró, si no que también dio por terminado el partido.

Lo que sigue para Independiente y Newell's

La victoria lo dejó a Independiente como líder en la Zona A junto a Vélez, ambos con puntaje perfecto luego de dos fechas. Este lunes se verán las caras en Villa Luro, desde las 19.00. Mientras que Newell’s recibirá a Boca Juniors este domingo desde las 17.00