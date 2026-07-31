Paradero: buscan a un hombre de 45 años, en Paraná Se pide la colaboración de la población para localizar a Fabricio Oscar Rodríguez, de 45 años, quien se ausentó ayer de su domicilio en esta ciudad. 31 de julio 2026 · 14:22hs

Se pide la colaboración de la población para localizar a Fabricio Oscar Rodríguez, de 45 años, quien se ausentó ayer de su domicilio en esta ciudad. Se pide la colaboración de la población para localizar a Fabricio Oscar Rodríguez, de 45 años, quien se ausentó ayer de su domicilio en esta ciudad.

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicita colaboración para localizar a Fabricio Oscar Rodríguez, de 45 años, quien se ausentó ayer de su domicilio en esta ciudad.

Rodríguez tiene cabello castaño claro y ojos verdes. Lleva un collar con una cruz y un león, y vestía un pantalón de lycra negro y remera verde

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Cualquier información sobre su paradero puede suministrarse llamando al 911, a la División Trata de Personas (343-622228) o a la Comisaría Segunda de Paraná (4206212).