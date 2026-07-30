Boca Juniors venció por penales a O'Higgins y avanzó a los octavos de final

Boca se impuso 4-3 desde los doce pasos después de igualar 1-1 en los 180 minutos y se enfrentará a Recoleta de Paraguay.

Boca sufrió de gran manera pero en los penales logró vencer 4-3 a O´Higgins para superar el repechaje de la Copa Sudamericana , encuentro donde el dueño de casa se impuso por 1-0 para forzar la tanda desde los doce pasos en el Estadio El Teniente de Rancagua.

En un encuentro sin mayores emociones, la Celeste encontró el gol del triunfo en los pies de Francisco González y forzó una definición repleta de emociones donde Lautaro Blanco marcó el remate decisivo para meter al Xeneize en octavos de final, donde se verá las caras con Recoleta.

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Boca visita a O'Higgins con la misión de sellar la clasificación a los octavos

Minuto a minuto

Boca sufrió de gran manera pero en los penales logró vencer 4-3 a O´Higgins para superar el repechaje de la Copa Sudamericana, encuentro donde el dueño de casa se impuso por 1-0 para forzar la tanda desde los doce pasos en el Estadio El Teniente de Rancagua.

En un encuentro sin mayores emociones, la Celeste encontró el gol del triunfo en los pies de Francisco González y forzó una definición repleta de emociones donde Lautaro Blanco marcó el remate decisivo para meter al Xeneize en octavos de final, donde se verá las caras con Recoleta.

DEFINICIÓN POR PENALES

O’Higgins: Panchito González (GOL), Arnaldo Castillo (GOL), Thiago Vecino (FALLÓ), Luis Pavez (ATAJÓ MONTERO), Miguel Brizuela (GOL)

Boca Juniors: Leandro Paredes (GOL), Miguel Merentiel (GOL), Jorge Figal (GOL), Tomás Aranda (FALLÓ) y Lautaro Blanco (GOL)

¡TERMINÓ EL TIEMPO REGULAR: TODO SE DEFINE EN LOS PENALES!

O’Higgins fue superior a Boca Juniors y convirtió el único gol a los 72 minutos a través de Panchito González. El ganador se medirá a Recoleta de Paraguay.

92 MINUTOS: ¡OTRA VOLADA FENOMENAL DE CARABALÍ!

El arquero local se estiró contra su izquierda para rechazar un disparo de Tomás Aranda al córner.

¡ADICIONARON CUATRO MINUTOS: COSTA TUVO LA CLASIFICACIÓN DE BOCA!

A los 90' cumplidos, el zaguero central encajó un cabezazo en el área chica, pero el balón se marchó a centímetros de un palo.

85 minutos: Milton Delgado sacudió a distancia

El volante central movió el avispero con un tímido intento frontal desde lejos.

83 MINUTOS: ¡THIAGO VECINO ERRÓ EL GOL DE LA CLASIFICACIÓN!

Uno de las modificaciones de Bovaglio falló un testazo en el área chica que fue a las manos de Álvaro Montero.

77 MINUTOS: ¡FLORES ESTRELLÓ UN REMATE AL TRAVESAÑO!

Era un golazo, pero el remate del juvenil de Boca Juniors sobre la izquierda fue rechazado por el parante superior de Carabalí.

72 MINUTOS: ¡GOL DE O’HIGGINS!

De un lateral. Así nació la primera emoción en Rancagua. El envío fue rechazado a medias por Figal, ya que su cabezazo salió hacia atrás y Francisco Panchito González encajó un remate de volea a la red.

69 minutos: Tomás Aranda tuvo la jugada más peligrosa de Boca Juniors

El juvenil se sacó a dos rivales de encima y resolvió en la puerta del área con un zurdazo que salió muy cerca del palo izquierdo.

68 minutos: Jorge Figal, nuevo amonestado

El defensor cometió una falta innecesaria en la puerta del área y se sumó a Lozano entre los apercibidos.

65 MINUTOS: ¡BRIZUELA FALLÓ EL PRIMER GOL!

Nadie lo siguió a la salida de una pelota parada y el defensor ensayó un testazo que salió a centímetros del travesaño.

65 minutos: Leandro Lozano, amonestado

El lateral de Boca Juniors derribó al recién ingresado Bastián Yañez y se llevó la amarilla.

63 minutos: primer cambio en O’Higgins

Bastián Yañez por Bryan Rabello.

56 minutos: salió Sebastián Villa

El extremo izquierdo dejó la cancha para ser reemplazado por Leonel Flores.

55 minutos: O’Higgins tuvo dos ataques en cuestión de segundos

En primera instancia, Arnaldo Castillo agarró adelantado a Álvaro Montero y le pegó desde atrás de mitad de cancha hasta mandar la pelota por el fondo. En ese saque de arco, Montero demoró el tiempo obligatorio para sacar, le cobraron córner al rival y, de ese tiro de esquina, llegó un cabezazo desviado de Miguel Brizuela.

49 minutos: Ascacíbar se animó de cabeza

El volante central aprovechó el juego aéreo para elevarse en las alturas a la salida de un córner y ejecutar un cabezazo que salió a centímetros de un palo.

¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

47 minutos: Sarrafiore tuvo la última oportunidad de gol

El ex Independiente aprovechó una pelota suelta en el área para ensayar un acercamiento que salió cerca del arco de Álvaro Montero.

42 minutos: O’Higgins cierra mejor la etapa

El elenco trasandino domina el juego en Chile ante un rival que todavía no generó atajadas del arquero Omar Carabalí.

32 minutos: Merentiel se apuró y Boca despilfarró un contragolpe

En medio de un ataque de cuatro jugadores del Xeneize contra cuatro rivales, la Bestia se precipitó para buscar sorprender con un tiro desviado desde afuera del área.

30 minutos: Brizuela sacudió a distancia

El zaguero central terminó un avance con un tiro desde más de 30 metros que fue controlado sin problemas por Montero.

24 minutos: ¡pausa de hidratación!

Ambos equipos refrescan ideas con sus entrenadores.

19 MINUTOS: ¡LOZANO EVITÓ EL GOL CONTRARIO!

El lateral derecho llegó con lo justo a una cobertura defensiva para tapar un remate cruzado que tenía destino de red.

12 minutos: mal despeje y casi gol del elenco chileno

Un rechazo de la defensa de Boca Juniors hacia el medio le dejó el remate limpio en la medialuna a Arnaldo Castillo, pero mandó su disparo a un lado del palo derecho.

11 minutos: Boca Juniors salió a atropellar a O’Higgins

Atento al susto inicial, el Xeneize se hizo dueño de la pelota y buscó aprovechar la velocidad en las bandas sin lograr finalizar sus ataques en el arco contrario.

3 minutos: la primera ocasión fue del anfitrión

Felipe Faúndez se desprendió del lateral derecho y llegó al último tercio de la cancha, pero falló en su resolución con un disparo que se fue por el fondo.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

La formación de Boca vs. O'Higgins

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

La formación de O'Higgins para recibir a Boca

Omar Carabalí; Luis Pavez Muñoz, Miguel Brizuela, Alan Robledo, Felipe Faúndez; Juan Leiva, Felipe Ogaz; Francisco González, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore y Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.