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Adrián Fuertes pide optimizar recursos ante a caída de coparticipación

Adrián Fuertes reiteró la defensa del equilibrio fiscal, la decisión de no endeudar al municipio y el compromiso con el pago de salarios y a proveedores

31 de julio 2026 · 13:43hs
Adrián Fuertes reiteró la defensa del equilibrio fiscal

Adrián Fuertes reiteró la defensa del equilibrio fiscal, la decisión de no endeudar al municipio y el compromiso con el pago de salarios y a proveedores
Adrián Fuertes reiteró la defensa del equilibrio fiscal

Adrián Fuertes reiteró la defensa del equilibrio fiscal, la decisión de no endeudar al municipio y el compromiso con el pago de salarios y a proveedores

Con el foco puesto en la optimización de los recursos y la eficiencia del gasto el intendente Adrián Fuertes encabezó una reunión de monitoreo y evaluación económica junto a referentes de las áreas de Contaduría, Tesorería, Rentas y Compras, en la que se definió la implementación de reuniones semanales para realizar el seguimiento permanente de los gastos e ingresos públicos, y de este modo garantizar la sustentabilidad del flujo de fondos que financia el importante programa de obras públicas que lleva adelante la Municipalidad de Villaguay.

La medida fue adoptada en un contexto de importante caída de la actividad económica del país, que resiente los ingresos por coparticipación tanto nacional como provincial. En ese escenario, el objetivo del intendente Fuertes junto al equipo económico es optimizar los recursos disponibles y fortalecer la eficiencia del gasto para mantener los niveles de inversión pública que viene ejecutando el municipio.

Se pide la colaboración de la población para localizar a Fabricio Oscar Rodríguez, de 45 años, quien se ausentó ayer de su domicilio en esta ciudad.

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Participaron del encuentro los contadores Patricia Castro, Nicolás Echaniz, Elisandro Van Cauwenberghe y César Greca, junto al tesorero municipal Julio De Meyer.

Durante la reunión, el intendente Adrián Fuertes reiteró como directivas permanentes la defensa irrestricta del equilibrio fiscal, la decisión de no endeudar bajo ningún concepto al municipio y el compromiso de mantener al día el pago de salarios y proveedores.

Adrián Fuertes Recursos Coparticipación
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