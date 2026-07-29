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Wanda Nara aseguró que Mauro Icardi no quiere que sus hijas regresen a Argentina

La empresaria afirmó que el futbolista pidió ante la Justicia italiana que las menores no regresen a Argentina

29 de julio 2026 · 15:22hs
Wanda Nara aseguró que Mauro Icardi no quiere que sus hijas regresen a Argentina

La disputa judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi por la tenencia de sus hijas, Francesca e Isabella, sumó un nuevo capítulo en Italia. Tras una audiencia realizada en Milán, la empresaria aseguró que el futbolista manifestó, a través de su representación legal, que no quiere que las menores regresen a Argentina y que pretende que permanezcan en territorio italiano hasta que sean trasladadas a Turquía, país donde considera que deben residir.

Escala el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi por sus hijas

"Recién salgo del Tribunal italiano, donde el papá de las menores comunicó a través de su abogada presente que no quiere que mis hijas menores vuelvan a tocar suelo argentino", escribió Wanda Nara en una serie de historias de Instagram que luego eliminó. Según sostuvo, Icardi tampoco autorizó que las niñas continúen sus estudios en Argentina y busca inscribirlas en una escuela italiana. "Francesca e Isabella piden de todas las maneras volver, pero aún no están enteradas de esto porque su padre les continúa diciendo que va a firmar cuando él quiera", agregó.

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La situación se da luego del robo de los pasaportes de las menores durante un asalto en la mansión de Wanda Nara en Galliate, hecho que impide, por el momento, que puedan regresar al país mientras continúa el conflicto judicial.

Mauro Icardi, tras la audiencia en Italia: "Voy a ir con todo y contra todos"

Del otro lado, Mauro Icardi también utilizó sus redes sociales para referirse a la audiencia. El delantero aseguró que la jueza italiana se reservó el fallo y apuntó contra Wanda Nara por, según él, no presentar la documentación necesaria. Además, cuestionó con dureza a la Justicia argentina por las medidas que le ordenaban firmar la documentación para la salida de las menores del país y que contemplaban una millonaria multa en caso de incumplimiento.

"Y me decían loco. Como dije siempre, voy a ir con todo y contra todos", escribió el futbolista en una historia publicada tras la audiencia. Horas antes también había defendido la competencia de los tribunales italianos para resolver el caso. "Mis hijas son italianas, se encuentran en territorio italiano y la cuestión está sometida a la legislación y a la jurisdicción de ese país", sostuvo, al tiempo que manifestó su confianza en que "prevalezcan el derecho, la competencia de cada jurisdicción y el debido proceso".

Mientras ambas partes mantienen posiciones irreconciliables, el futuro de Francesca e Isabella continúa siendo motivo de una disputa judicial que ahora tiene a la Justicia italiana como escenario principal.

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