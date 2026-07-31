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Incorporan vehículo 4x4 para reforzar la asistencia ante emergencias

El gobernador Rogelio Frigerio entregó camión 4x4 para usar en situaciones de catástrofes naturales y emergencias. Se da en el marco de la llegada de El Niño

31 de julio 2026 · 13:54hs
Incorporan vehículo 4x4 para reforzar la asistencia ante emergencias

Incorporan vehículo 4x4 para reforzar la asistencia ante emergencias

Incorporan vehículo 4x4 para reforzar la asistencia ante emergencias

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó la entrega de un camión con tracción 4x4, cedido por Iapser Seguros al Ministerio de Desarrollo Humano. La unidad está destinada a optimizar la capacidad de respuesta y asistencia en todo el territorio entrerriano frente a situaciones de catástrofes naturales y emergencias, en el marco de un plan integral para mitigar los efectos del fenómeno climático El Niño.

Durante el acto, el mandatario destacó que la adquisición de este vehículo tiene como propósito central estar equipados ante un año que se proyecta complejo en términos meteorológicos. "Estamos llevando adelante esta gestión para, de alguna manera, estar preparados para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño. Este camión va a tener ese principal objetivo: llevar asistencia a los lugares que lo necesitan", afirmó Frigerio, señalando que la provincia no contaba previamente con este tipo de equipamiento crítico.

Se pide la colaboración de la población para localizar a Fabricio Oscar Rodríguez, de 45 años, quien se ausentó ayer de su domicilio en esta ciudad.

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El gobernador explicó que la estrategia de preparación es multidimensional y abarca desde obras de infraestructura hasta la coordinación sanitaria. En ese sentido, detalló que se está trabajando en puntos neurálgicos como los arroyos Gualeguay y Tala, la revisión de diques y el mantenimiento de defensas estratégicas en Concordia y Villa Paranacito. "No le vamos a ganar a la naturaleza, pero tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para amortiguar el impacto en nuestros vecinos", subrayó. También resaltó la labor conjunta con Defensa Civil y el Ministerio de Salud para organizar evacuaciones y atención sanitaria ante posibles inundaciones.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, agradeció el aporte del Iapser Seguros y remarcó la importancia de contar con movilidad propia para alcanzar cada rincón de Entre Ríos. "Es esencial para nuestro Ministerio disponer de un vehículo que nos permita acceder a todo el territorio provincial con la inmediatez que requiera cada situación de emergencia", señaló. La funcionaria sostuvo que el camión recorrerá la provincia y estará a disposición inmediata para asistir a la ciudadanía. "Deseamos no tener que utilizarlo con frecuencia, aunque estará plenamente operativo y a disposición del auxilio de los entrerrianos", manifestó, valorando la relevancia de sumar medios de transporte en contextos críticos.

Finalmente, la presidenta de Iapser Seguros, Myriam Clerici, vinculó esta entrega con la visión institucional de la empresa estatal. Destacó que, como compañía de seguros, entendemos que nuestro rol va más allá de responder ante un siniestro. Nuestro propósito es anticiparnos al riesgo, prevenir accidentes y contribuir activamente a la seguridad integral de las personas en todos los ámbitos donde desarrollan sus actividades. "Queríamos estar presentes. Creemos que es un granito de arena que tiene que ayudar y, por supuesto, siempre buscamos acompañar iniciativas que permitan que herramientas como este camión se transformen en un verdadero aporte para la sociedad", concluyó.

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