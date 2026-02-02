Uno Entre Rios | Show | Griselda Siciliani

Griselda Siciliani confirmó la separación de Luciano Castro y reveló cuánto tiempo llevan distanciados

Griselda Siciliani confirmó que está separada de Luciano Castro desde hace varias semanas, tras los rumores que rodearon al actor.

2 de febrero 2026 · 14:19hs
Griselda Siciliani confirmó la separación de Luciano Castro y reveló cuánto tiempo llevan distanciados.

Griselda Siciliani confirmó la separación de Luciano Castro y reveló cuánto tiempo llevan distanciados.

La relación entre Griselda Siciliani y Luciano Castro llegó a su fin y fue la propia actriz quien lo confirmó públicamente. Luego de semanas de rumores y versiones cruzadas, la protagonista de Envidiosa blanqueó la ruptura y dio precisiones sobre el momento en el que se produjo.

Según trascendió, la confianza de Siciliani en Castro se habría quebrado el Día de Reyes, tras la filtración de audios del actor con una mujer danesa en Madrid. A ese episodio se sumaron luego los testimonios de distintas mujeres que aseguraron haber sido abordadas por el actor mientras él aún estaba en pareja.

Luciano Castro y Griselda Siciliani siguen dando qué hablar

Griselda Siciliani habló y confirmó el final de su relación con Luciano Castro

Griselda Siciliani y Luciano Castro (1).jpeg

En diálogo con Pochi, de Gossipeame, Griselda fue categórica: "Estoy separada hace varias semanas", afirmó, confirmando así el final del vínculo.

Si bien en los últimos días había circulado con fuerza la versión de que Siciliani le había "cortado el rostro" a Castro, hasta el momento solo se habían escuchado declaraciones elusivas de ella y expresiones del actor, quien había manifestado que "perdió al amor de su vida". Sin embargo, ninguna había sido tan directa ni oficial como esta.

De acuerdo con los tiempos mencionados, la ruptura se habría producido pocas horas después del 6 de enero, fecha en la que Fernanda Iglesias expuso en Puro Show el coqueteo de Luciano Castro con Sarah Borrell.

La conversación entre Pochi y la actriz se dio luego de que la panelista le advirtiera que le estaban llegando versiones con información precisa sobre encuentros de Castro con distintas mujeres durante su estadía en Mar del Plata. Ante ese contexto, Siciliani fue tajante al marcar distancia y darle libertad de acción al actor: "Estoy separada varias semanas, ¡así que ya está!".

Griselda Siciliani Luciano Castro Envidiosa
