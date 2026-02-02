Tras ganar el Grammy a Mejor álbum urbano, Bad Bunny criticó las políticas migratorias de Trump y llamó a luchar con amor: "No somos salvajes ni animales".

Bad Bunny criticó las políticas migratorias de Trump con un fuerte mensaje en los Grammy.

Bad Bunny hizo historia en los Grammy 2026 al ser nominado en las categorías de Mejor álbum, Mejor canción y Mejor grabación del año , entre otras, convirtiéndose así en el primer músico de habla hispana en lograrlo.

Al recibir el premio a Mejor álbum de música urbana, el artista puertorriqueño aprovechó su tiempo sobre el escenario para emitir un contundente mensaje político.

Duro mensaje de Bad Bunny contra las políticas migratorias de Trump en los Grammy 2026

"Antes de agradecerle a Dios, quiero decir fuera ICE", expresó el músico, en alusión al delicado contexto político y social que se vive en Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump.

Sus palabras fueron recibidas con una prolongada ovación del público, entre ellos su colega J Balvin, con quien recientemente se reconcilió tras un período de distanciamiento.

"No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens, somos humanos y somos americanos", continuó el Conejo Malo. Luego agregó: "Es difícil no odiar en estos días. Y estuve pensando que a veces nos contaminamos. El odio se hace más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor".

Para cerrar, Bad Bunny llamó a la reflexión colectiva: "Así que, por favor, tenemos que ser diferentes. Si luchamos, debemos hacerlo con amor. Nosotros no odiamos, amamos nuestra gente, nuestra familia. Y esa es la forma de hacerlo, con amor".

El público respondió nuevamente con una fuerte adhesión al mensaje del artista, sellando uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.