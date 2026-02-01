Paola García: investigan si su muerte se debió a mala praxis

Paola García tenía 39 años falleció en el hospital San Martín de Paraná derivada del hospital San Blas de Nogoyá. Investigan mala praxis

La Justicia abrió una causa por negligencia luego de la muerte de Paola García. Su familia denuncia irregularidades en la atención y mala praxis . La Unidad Fiscal de Nogoyá inició una investigación tras recibir una denuncia por presunta mala praxis médica luego del fallecimiento de Paola García, una mujer de 39 años y madre de tres hijos, quien murió el pasado viernes 23 luego de ser derivada desde el Hospital San Blas de Nogoyá al Hospital San Martín de Paraná. La noticia ha generado gran expectativa tanto en su familia como en la población local, que sigue con atención los pasos de la causa.

La denuncia fue presentada por Sara Llanes, cuñada de la víctima, y quedó bajo la responsabilidad del fiscal Fernando Martínez. En el marco de la investigación, el fiscal ordenó la exhumación del cuerpo de Paola en el Cementerio Municipal de Nogoyá, con el objetivo de realizar una autopsia en la Morgue Judicial de Oro Verde.

Para garantizar la máxima imparcialidad, los peritajes serán realizados por médicos forenses de Gualeguaychú, quienes contarán con todos los recursos técnicos para esclarecer las causas de la muerte.

hospital san blas.jpg Misa y bendición. Será en el hall del hospital San Blas de Nogoyá.

Autopsia

La autopsia se considera un paso central en la investigación, ya que permitirá determinar si la muerte de Paola pudo haberse evitado y si hubo errores en la atención médica recibida. El miércoles se exhumó el cadaver que fue trasladado a la morgue judicial de Oro Verde donde es preservado para la autopsia.

Para garantizar la transparencia, los peritos intervinientes no serán de las ciudades donde fue atendida la pacientey se determinó que la práctica sea realizada por médicos forenses de Gualeguaychú.

En tanto se citaron nueve profesionales que atendieron a García, surgidos de la historia clínica del San Blas y del San Martín. Con los testimonios, la documenación y el resultado de la autopsia se reconstruirán los pasos para determinar si existió negligencia y establecer responsabilidades.

Investigación interna

Tras la difusión de la noticia el director del Hospital San Blas, Eduardo Elías, dijo que se inició una investigación interna para determinar si se cumplieron todos los protocolos médicos y administrativos durante la asistencia de Paola García. Ahora, la intención de la Justicia es reconstruir de manera detallada la secuencia de hechos y determinar responsabilidades individuales en la atención de la paciente.

En detalle

El abogado Walter Martínez, que representa a la médica Desiré Márquez, dio una cronología de la atención. Según los primeros elementos recabados, Paola García concurrió al Hospital San Blas en tres ocasiones durante el transcurso de la semana anterior a su fallecimiento, sin que se lograra detectar a tiempo una infección generalizada que resultó fatal.

El lunes 19, Paola fue atendida por la médica Victoria Ramón, quien diagnosticó un síndrome respiratorio. En esa oportunidad, se indicó tratamiento sintomático, pero no se identificaron signos de una infección sistémica.

Miércoles 21, la mujer regresó al hospital y fue evaluada por Cecilia Apablaza, quien diagnosticó una gastroenteritis aguda. Nuevamente, no se detectaron complicaciones graves, aunque algunos síntomas persistían.

Jueves 22, Paola volvió por tercera vez y fue atendida por Desiré Márquez, quien por primera vez elaboró una historia clínica completa. Durante esta consulta, se realizaron interconsultas con el cirujano Luciano Juárez y la ginecóloga Tórtora, ambos profesionales coincidieron en la posibilidad de un cuadro de enfermedad pélvica inflamatoria. Sin embargo, a pesar de estas sospechas, la paciente no fue intervenida quirúrgicamente ese día.

La situación se agravó durante la madrugada del viernes 23 de enero. A las 5 de la mañana se intentó contactar al cirujano Juárez, quien recién llegó al hospital a las 7. Cuando finalmente se decidió proceder con la cirugía, el anestesista se negó a sedar a la paciente, considerando que no estaba hemodinámicamente estable y que el hospital carecía de Unidad de Terapia Intensiva. El profesional dejó constancia escrita de su decisión.

Debido a la negativa y al riesgo que representaba operar en esas condiciones, se resolvió el traslado de urgencia de Paola al Hospital San Martín de Paraná

Durante el viaje en ambulancia, se registraron problemas operativos: el chofer no logró activar la sirena pese a las indicaciones del personal de enfermería, lo que retrasó el traslado. Ingresó finalmente al Hospital donde, lamentablemente, falleció a causa de la sepsis generalizada el viernes 23.