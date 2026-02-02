Saltimbanquis abre las inscripciones a sus talleres de teatro 2026

Durante el mes de febrero se encuentran abiertas las inscripciones para los talleres de teatro que se desarrollarán en la sala Saltimbanquis de Paraná

Durante el mes de febrero se encuentran abiertas las inscripciones para los talleres de teatro que se desarrollarán en la sala Saltimbanquis , ubicada en Feliciano 546, entre Irigoyen y Pascual Palma. Las actividades comenzarán el lunes 2 de marzo y están destinadas a infancias, jóvenes y personas adultas, con propuestas adaptadas a cada edad.

Saltimbanquis propone el teatro como un espacio de encuentro, juego y creación colectiva. Los talleres ofrecen un recorrido artístico y humano que no requiere experiencia previa, y que parte de una mirada lúdica, sensible y expresiva. A través de improvisaciones, dinámicas grupales y consignas creativas, cada participante puede explorar el cuerpo, la voz y la imaginación como herramientas de expresión.

Las actividades combinan momentos de libertad creativa con pautas más precisas, siempre priorizando el disfrute, el respeto por los procesos individuales y el trabajo grupal. En este marco, el error no aparece como un límite, sino como parte del aprendizaje y del camino creativo compartido.

Desde Saltimbanquis se entiende al teatro como una experiencia transformadora, que habilita la comunicación, la escucha, la confianza y la construcción con otros, al tiempo que fortalece vínculos y estimula una mirada artística sobre el mundo.

Para las infancias tempranas, de 4 a 7 años, se ofrecen dos propuestas específicas: Juego artístico, coordinado por Leandro Bogado, Verónica Spahn y Catalina Bogado; y Teatro para peques, a cargo de Marcos Sebastián Monjes. A partir de los 8 años, niños, jóvenes y adultos pueden sumarse a los talleres de teatro coordinados por José Carlos Vicentín, junto a Azul Acosta Balmas y Catalina Bogado.

Las personas interesadas pueden solicitar información sobre horarios e inscripciones comunicándose por WhatsApp al 343 4042936.