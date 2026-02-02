Saltimbanquis abre las inscripciones a sus talleres de teatro 2026

Uno Entre Rios | Escenario | Saltimbanquis

Durante el mes de febrero se encuentran abiertas las inscripciones para los talleres de teatro que se desarrollarán en la sala Saltimbanquis de Paraná

2 de febrero 2026 · 12:13hs
Durante el mes de febrero se encuentran abiertas las inscripciones para los talleres de teatro que se desarrollarán en la sala Saltimbanquis, ubicada en Feliciano 546, entre Irigoyen y Pascual Palma. Las actividades comenzarán el lunes 2 de marzo y están destinadas a infancias, jóvenes y personas adultas, con propuestas adaptadas a cada edad.

Saltimbanquis propone el teatro como un espacio de encuentro, juego y creación colectiva. Los talleres ofrecen un recorrido artístico y humano que no requiere experiencia previa, y que parte de una mirada lúdica, sensible y expresiva. A través de improvisaciones, dinámicas grupales y consignas creativas, cada participante puede explorar el cuerpo, la voz y la imaginación como herramientas de expresión.

Las actividades combinan momentos de libertad creativa con pautas más precisas, siempre priorizando el disfrute, el respeto por los procesos individuales y el trabajo grupal. En este marco, el error no aparece como un límite, sino como parte del aprendizaje y del camino creativo compartido.

Desde Saltimbanquis se entiende al teatro como una experiencia transformadora, que habilita la comunicación, la escucha, la confianza y la construcción con otros, al tiempo que fortalece vínculos y estimula una mirada artística sobre el mundo.

Para las infancias tempranas, de 4 a 7 años, se ofrecen dos propuestas específicas: Juego artístico, coordinado por Leandro Bogado, Verónica Spahn y Catalina Bogado; y Teatro para peques, a cargo de Marcos Sebastián Monjes. A partir de los 8 años, niños, jóvenes y adultos pueden sumarse a los talleres de teatro coordinados por José Carlos Vicentín, junto a Azul Acosta Balmas y Catalina Bogado.

Las personas interesadas pueden solicitar información sobre horarios e inscripciones comunicándose por WhatsApp al 343 4042936.

