Comienza una nueva temporada del ciclo Jazz en La Casa de la Cultura con Swing Sisters

Este jueves 5 de febrero a las 21 comenzará una nueva temporada del ciclo Jazz en la Casa en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, ubicada en la esquina de Carbó y 9 de Julio, en Paraná. La propuesta tendrá entrada libre y gratuita y contará con servicio de cantina.
La apertura del ciclo estará a cargo de Swing Sisters, el primer cuarteto de jazz del litoral integrado íntegramente por mujeres. El grupo reúne a músicas de Santa Fe, Paraná y Cerrito, y está conformado por Camila Lencina en saxo, Mariux Ballesteros en guitarra, Delfina Spais en bajo y Paula Taibo en batería.
La agrupación se destaca en la escena regional por su identidad y por la formación de sus integrantes, que participan en distintos proyectos musicales, entre ellos la Big Band del Santa Fe Jazz Campus y formaciones sinfónicas de la región. En esta presentación, Swing Sisters ofrecerá un recorrido por clásicos del jazz instrumental, con una interpretación actual y cuidada de los estándares del género.