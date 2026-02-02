Uno Entre Rios | Escenario | jazz

Comienza una nueva temporada del ciclo Jazz en La Casa de la Cultura con Swing Sisters

Este jueves 5 de febrero a las 21 comenzará una nueva temporada del ciclo Jazz en la Casa en la Casa de la Cultura de Entre Ríos

2 de febrero 2026 · 13:19hs
Comienza una nueva temporada del ciclo Jazz en La Casa de la Cultura con Swing Sisters

Este jueves 5 de febrero a las 21 comenzará una nueva temporada del ciclo Jazz en la Casa en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, ubicada en la esquina de Carbó y 9 de Julio, en Paraná. La propuesta tendrá entrada libre y gratuita y contará con servicio de cantina.

Swing Sisters abre una nueva temporada del ciclo Jazz en la Casa

La apertura del ciclo estará a cargo de Swing Sisters, el primer cuarteto de jazz del litoral integrado íntegramente por mujeres. El grupo reúne a músicas de Santa Fe, Paraná y Cerrito, y está conformado por Camila Lencina en saxo, Mariux Ballesteros en guitarra, Delfina Spais en bajo y Paula Taibo en batería.

convocan a participar del premio literario fray mocho 2026

Convocan a participar del Premio Literario Fray Mocho 2026

Gran convocatoria en la última noche de enero del Carnaval de Hasenkamp

Gran convocatoria en la última noche de enero del Carnaval de Hasenkamp

La agrupación se destaca en la escena regional por su identidad y por la formación de sus integrantes, que participan en distintos proyectos musicales, entre ellos la Big Band del Santa Fe Jazz Campus y formaciones sinfónicas de la región. En esta presentación, Swing Sisters ofrecerá un recorrido por clásicos del jazz instrumental, con una interpretación actual y cuidada de los estándares del género.

LEER MÁS: Gran convocatoria en la última noche de enero del Carnaval de Hasenkamp

jazz La Casa de la Cultura Swing Sisters
Noticias relacionadas
saltimbanquis abre las inscripciones a sus talleres de teatro 2026

Saltimbanquis abre las inscripciones a sus talleres de teatro 2026

Orgullo entrerriano: Juan Manuel Bilat fue distinguido en Cosquín.

Orgullo entrerriano: Juan Manuel Bilat fue distinguido en Cosquín

El Festival San Isidro Canta y Baila comenzó en Concepción del Uruguay

El Festival "San Isidro Canta y Baila" comenzó en Concepción del Uruguay

Concordia vivió una gran segunda noche de carnaval

Concordia vivió una gran segunda noche de carnaval

Ver comentarios

Lo último

Consejos prácticos para ahorrar dinero y elaborar un presupuesto sostenible

Consejos prácticos para ahorrar dinero y elaborar un presupuesto sostenible

Convocan a participar del Premio Literario Fray Mocho 2026

Convocan a participar del Premio Literario Fray Mocho 2026

Entre Ríos amplió a 650 toneladas el cupo de pesca de sábalo y pescado de línea

Entre Ríos amplió a 650 toneladas el cupo de pesca de sábalo y pescado de línea

Ultimo Momento
Consejos prácticos para ahorrar dinero y elaborar un presupuesto sostenible

Consejos prácticos para ahorrar dinero y elaborar un presupuesto sostenible

Convocan a participar del Premio Literario Fray Mocho 2026

Convocan a participar del Premio Literario Fray Mocho 2026

Entre Ríos amplió a 650 toneladas el cupo de pesca de sábalo y pescado de línea

Entre Ríos amplió a 650 toneladas el cupo de pesca de sábalo y pescado de línea

Griselda Siciliani confirmó la separación de Luciano Castro y reveló cuánto tiempo llevan distanciados

Griselda Siciliani confirmó la separación de Luciano Castro y reveló cuánto tiempo llevan distanciados

Comienza una nueva temporada del ciclo Jazz en La Casa de la Cultura con Swing Sisters

Comienza una nueva temporada del ciclo Jazz en La Casa de la Cultura con Swing Sisters

Policiales
Investigan un confuso procedimiento policial en una zona rural sobre la Ruta 39

Investigan un confuso procedimiento policial en una zona rural sobre la Ruta 39

Paraná: delincuentes le robaron a jubilados, huyeron y chocaron

Paraná: delincuentes le robaron a jubilados, huyeron y chocaron

Un adolescente fue baleado en La Paz y detuvieron a un joven

Un adolescente fue baleado en La Paz y detuvieron a un joven

Paola García: investigan si su muerte se debió a mala praxis

Paola García: investigan si su muerte se debió a mala praxis

Ruta 6: camión que transportaba autos volcó cerca de Guardamonte

Ruta 6: camión que transportaba autos volcó cerca de Guardamonte

Ovación
Liga Femenina: dura derrota de Rocamora en el sur del pais

Liga Femenina: dura derrota de Rocamora en el sur del pais

Atlético Neuquén lidera el apoyo popular en la Liga Paranaense de Fútbol

Atlético Neuquén lidera el apoyo popular en la Liga Paranaense de Fútbol

La Unión de Colón derrotó a un rival directo

La Unión de Colón derrotó a un rival directo

La mariagrandense Milagros Rivas dejó Newells y se sumó a San Luis FC

La mariagrandense Milagros Rivas dejó Newell's y se sumó a San Luis FC

Racing quiere salir del fondo de la tabla

Racing quiere salir del fondo de la tabla

La provincia
Convocan a participar del Premio Literario Fray Mocho 2026

Convocan a participar del Premio Literario Fray Mocho 2026

Entre Ríos amplió a 650 toneladas el cupo de pesca de sábalo y pescado de línea

Entre Ríos amplió a 650 toneladas el cupo de pesca de sábalo y pescado de línea

Periodista de Chajarí denunció un presunto intento de homicidio tras ser rodeado por motociclistas

Periodista de Chajarí denunció un presunto intento de homicidio tras ser rodeado por motociclistas

Gran convocatoria en la última noche de enero del Carnaval de Hasenkamp

Gran convocatoria en la última noche de enero del Carnaval de Hasenkamp

Saltimbanquis abre las inscripciones a sus talleres de teatro 2026

Saltimbanquis abre las inscripciones a sus talleres de teatro 2026

Dejanos tu comentario