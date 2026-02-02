La mariagrandense Milagros Rivas dejó Newell's y se sumó a San Luis FC.

Milagros Rivas, mediocampista oriunda de María Grande, Entre Ríos, dejó Newell's Old Boys para continuar su carrera en San Luis Fútbol Club . La jugadora firmó su primer contrato profesional en julio de 2024 y rápidamente se consolidó como una de las figuras del equipo.

Durante su paso por la Lepra, Rivas se consagró bicampeona del Torneo Apertura 2025 y la Copa Federal 2025, además de formar parte del plantel que logró el ascenso a la primera división. Su desempeño dentro de la cancha y su liderazgo fuera de ella la convirtieron en una referente del club.

A través de sus redes sociales, la mediocampista se despidió con un emotivo mensaje de agradecimiento: destacó el apoyo de sus compañeras, del cuerpo técnico y de todo el personal del club, así como el cariño de los hinchas que la acompañaron durante estos tres años. Rivas también resaltó el crecimiento personal y profesional que experimentó durante su etapa en el club y manifestó su gratitud por haber dejado "el alma y el corazón en cada práctica y en cada partido".

"Me voy con la mochila llena de gratitud y el corazón lleno de amor por estos colores", escribió Rivas, quien cerró su mensaje recordando la importancia de la historia y el afecto que siente por el club.

Con su incorporación, San Luis Fútbol Club suma a una jugadora con experiencia en torneos nacionales y un historial de éxitos, que promete aportar calidad y liderazgo en el mediocampo del equipo.