La mariagrandense Milagros Rivas dejó Newell's y se sumó a San Luis FC

La mediocampista mariagrandense Milagros Rivas, bicampeona con Newell's Old Boys, dejó el club rosarino y se sumó a San Luis Fútbol Club.

2 de febrero 2026 · 11:17hs
Milagros Rivas, mediocampista oriunda de María Grande, Entre Ríos, dejó Newell's Old Boys para continuar su carrera en San Luis Fútbol Club. La jugadora firmó su primer contrato profesional en julio de 2024 y rápidamente se consolidó como una de las figuras del equipo.

Durante su paso por la Lepra, Rivas se consagró bicampeona del Torneo Apertura 2025 y la Copa Federal 2025, además de formar parte del plantel que logró el ascenso a la primera división. Su desempeño dentro de la cancha y su liderazgo fuera de ella la convirtieron en una referente del club.

LEER MÁS: La mariagrandense Milagros Rivas conquistó el primer título en la historia de Newell's

De Newell's a San Luis: Milagros Rivas inicia un nuevo capítulo en su carrera

A través de sus redes sociales, la mediocampista se despidió con un emotivo mensaje de agradecimiento: destacó el apoyo de sus compañeras, del cuerpo técnico y de todo el personal del club, así como el cariño de los hinchas que la acompañaron durante estos tres años. Rivas también resaltó el crecimiento personal y profesional que experimentó durante su etapa en el club y manifestó su gratitud por haber dejado "el alma y el corazón en cada práctica y en cada partido".

"Me voy con la mochila llena de gratitud y el corazón lleno de amor por estos colores", escribió Rivas, quien cerró su mensaje recordando la importancia de la historia y el afecto que siente por el club.

Con su incorporación, San Luis Fútbol Club suma a una jugadora con experiencia en torneos nacionales y un historial de éxitos, que promete aportar calidad y liderazgo en el mediocampo del equipo.

