Convocan a participar del Premio Literario Fray Mocho 2026

Invitan a participar de una nueva edición del Premio Literario Fray Mocho. En esta oportunidad, el certamen estará destinado al género Ensayo inédito

El Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Cultura provincial, convoca a participar de una nueva edición del Premio Literario Fray Mocho, la máxima distinción literaria que otorga la Provincia. En esta oportunidad, el certamen estará destinado al género Ensayo inédito. Los trabajos se recibirán hasta el viernes 29 de mayo de 2026 a las 13 horas.

La convocatoria está dirigida a autores entrerrianos nativos, a personas oriundas de otras provincias y a argentinos naturalizados que acrediten una residencia mínima, continuada y permanente de cinco años en Entre Ríos , a la fecha del llamado a concurso.

Para participar, los postulantes deberán presentar un ensayo original e inédito, con una extensión mínima de 80 páginas y un máximo de 250 páginas, de acuerdo con lo establecido en las bases y condiciones del certamen.

La inscripción podrá realizarse de manera presencial o virtual. En el primer caso, los trabajos deberán enviarse en sobre cerrado a la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, conforme a las indicaciones detalladas en el reglamento. Para la modalidad virtual, los interesados deberán descargar la aplicación Mi Entre Ríos desde el sitio mientrerios.gob.ar/ingresar y completar los pasos correspondientes.

El jurado estará integrado por tres miembros de reconocida trayectoria literaria, y su fallo se dará a conocer el 30 de octubre de 2026.

El premio consistirá en la edición de la obra ganadora por parte de la Editorial de Entre Ríos, con una tirada de 1.000 ejemplares, de los cuales 200 serán entregados sin cargo al autor.

El Premio Fray Mocho se sostiene a través de convocatorias anuales con rotación de géneros literarios —teatro, poesía, cuento, novela y ensayo—, según lo establecido por la Ley Nº 7.823 y su Decreto Reglamentario Nº 2967/87 GOB.

Las bases y condiciones completas pueden consultarse y descargarse en el enlace oficial del Premio Literario Fray Mocho.