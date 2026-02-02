Uno Entre Rios | Escenario | Fray Mocho

Convocan a participar del Premio Literario Fray Mocho 2026

Invitan a participar de una nueva edición del Premio Literario Fray Mocho. En esta oportunidad, el certamen estará destinado al género Ensayo inédito

2 de febrero 2026 · 16:04hs
Convocan a participar del Premio Literario Fray Mocho 2026

El Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Cultura provincial, convoca a participar de una nueva edición del Premio Literario Fray Mocho, la máxima distinción literaria que otorga la Provincia. En esta oportunidad, el certamen estará destinado al género Ensayo inédito. Los trabajos se recibirán hasta el viernes 29 de mayo de 2026 a las 13 horas.

Abierta la inscripción al Premio Literario Fray Mocho en el género Ensayo

La convocatoria está dirigida a autores entrerrianos nativos, a personas oriundas de otras provincias y a argentinos naturalizados que acrediten una residencia mínima, continuada y permanente de cinco años en Entre Ríos, a la fecha del llamado a concurso.

comienza una nueva temporada del ciclo jazz en la casa de la cultura con swing sisters

Comienza una nueva temporada del ciclo Jazz en La Casa de la Cultura con Swing Sisters

Gran convocatoria en la última noche de enero del Carnaval de Hasenkamp

Gran convocatoria en la última noche de enero del Carnaval de Hasenkamp

Para participar, los postulantes deberán presentar un ensayo original e inédito, con una extensión mínima de 80 páginas y un máximo de 250 páginas, de acuerdo con lo establecido en las bases y condiciones del certamen.

La inscripción podrá realizarse de manera presencial o virtual. En el primer caso, los trabajos deberán enviarse en sobre cerrado a la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, conforme a las indicaciones detalladas en el reglamento. Para la modalidad virtual, los interesados deberán descargar la aplicación Mi Entre Ríos desde el sitio mientrerios.gob.ar/ingresar y completar los pasos correspondientes.

El jurado estará integrado por tres miembros de reconocida trayectoria literaria, y su fallo se dará a conocer el 30 de octubre de 2026.

El premio consistirá en la edición de la obra ganadora por parte de la Editorial de Entre Ríos, con una tirada de 1.000 ejemplares, de los cuales 200 serán entregados sin cargo al autor.

El Premio Fray Mocho se sostiene a través de convocatorias anuales con rotación de géneros literarios —teatro, poesía, cuento, novela y ensayo—, según lo establecido por la Ley Nº 7.823 y su Decreto Reglamentario Nº 2967/87 GOB.

Las bases y condiciones completas pueden consultarse y descargarse en el enlace oficial del Premio Literario Fray Mocho.

LEER MÁS: Comienza una nueva temporada del ciclo Jazz en La Casa de la Cultura con Swing Sisters

Fray Mocho premio cultura Premio Literario Fray Mocho
Noticias relacionadas
saltimbanquis abre las inscripciones a sus talleres de teatro 2026

Saltimbanquis abre las inscripciones a sus talleres de teatro 2026

Orgullo entrerriano: Juan Manuel Bilat fue distinguido en Cosquín.

Orgullo entrerriano: Juan Manuel Bilat fue distinguido en Cosquín

El Festival San Isidro Canta y Baila comenzó en Concepción del Uruguay

El Festival "San Isidro Canta y Baila" comenzó en Concepción del Uruguay

Concordia vivió una gran segunda noche de carnaval

Concordia vivió una gran segunda noche de carnaval

Ver comentarios

Lo último

Consejos prácticos para ahorrar dinero y elaborar un presupuesto sostenible

Consejos prácticos para ahorrar dinero y elaborar un presupuesto sostenible

Convocan a participar del Premio Literario Fray Mocho 2026

Convocan a participar del Premio Literario Fray Mocho 2026

Entre Ríos amplió a 650 toneladas el cupo de pesca de sábalo y pescado de línea

Entre Ríos amplió a 650 toneladas el cupo de pesca de sábalo y pescado de línea

Ultimo Momento
Consejos prácticos para ahorrar dinero y elaborar un presupuesto sostenible

Consejos prácticos para ahorrar dinero y elaborar un presupuesto sostenible

Convocan a participar del Premio Literario Fray Mocho 2026

Convocan a participar del Premio Literario Fray Mocho 2026

Entre Ríos amplió a 650 toneladas el cupo de pesca de sábalo y pescado de línea

Entre Ríos amplió a 650 toneladas el cupo de pesca de sábalo y pescado de línea

Griselda Siciliani confirmó la separación de Luciano Castro y reveló cuánto tiempo llevan distanciados

Griselda Siciliani confirmó la separación de Luciano Castro y reveló cuánto tiempo llevan distanciados

Comienza una nueva temporada del ciclo Jazz en La Casa de la Cultura con Swing Sisters

Comienza una nueva temporada del ciclo Jazz en La Casa de la Cultura con Swing Sisters

Policiales
Investigan un confuso procedimiento policial en una zona rural sobre la Ruta 39

Investigan un confuso procedimiento policial en una zona rural sobre la Ruta 39

Paraná: delincuentes le robaron a jubilados, huyeron y chocaron

Paraná: delincuentes le robaron a jubilados, huyeron y chocaron

Un adolescente fue baleado en La Paz y detuvieron a un joven

Un adolescente fue baleado en La Paz y detuvieron a un joven

Paola García: investigan si su muerte se debió a mala praxis

Paola García: investigan si su muerte se debió a mala praxis

Ruta 6: camión que transportaba autos volcó cerca de Guardamonte

Ruta 6: camión que transportaba autos volcó cerca de Guardamonte

Ovación
Liga Femenina: dura derrota de Rocamora en el sur del pais

Liga Femenina: dura derrota de Rocamora en el sur del pais

Atlético Neuquén lidera el apoyo popular en la Liga Paranaense de Fútbol

Atlético Neuquén lidera el apoyo popular en la Liga Paranaense de Fútbol

La Unión de Colón derrotó a un rival directo

La Unión de Colón derrotó a un rival directo

La mariagrandense Milagros Rivas dejó Newells y se sumó a San Luis FC

La mariagrandense Milagros Rivas dejó Newell's y se sumó a San Luis FC

Racing quiere salir del fondo de la tabla

Racing quiere salir del fondo de la tabla

La provincia
Convocan a participar del Premio Literario Fray Mocho 2026

Convocan a participar del Premio Literario Fray Mocho 2026

Entre Ríos amplió a 650 toneladas el cupo de pesca de sábalo y pescado de línea

Entre Ríos amplió a 650 toneladas el cupo de pesca de sábalo y pescado de línea

Periodista de Chajarí denunció un presunto intento de homicidio tras ser rodeado por motociclistas

Periodista de Chajarí denunció un presunto intento de homicidio tras ser rodeado por motociclistas

Gran convocatoria en la última noche de enero del Carnaval de Hasenkamp

Gran convocatoria en la última noche de enero del Carnaval de Hasenkamp

Saltimbanquis abre las inscripciones a sus talleres de teatro 2026

Saltimbanquis abre las inscripciones a sus talleres de teatro 2026

Dejanos tu comentario