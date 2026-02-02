Orgullo entrerriano: Juan Manuel Bilat fue distinguido en Cosquín.

El músico entrerriano Juan Manuel Bilat vivió una noche inolvidable en el 66º Festival Nacional de Folklore de Cosquín , donde fue distinguido como artista destacado de los espectáculos callejeros. El reconocimiento se realizó en la tradicional plaza Próspero Molina, corazón del histórico festival, y estuvo acompañado por un cálido y prolongado aplauso del público presente.

Oriundo de Colonia Avellaneda, Bilat logró cautivar tanto al jurado como a los espectadores con una propuesta artística construida desde la cercanía, el contacto directo con la gente y la autenticidad, rasgos característicos de los artistas callejeros que forman parte esencial del espíritu coscoíno.

Juan Manuel Bilat fue distinguido como artista destacado en Cosquín

Juan Manuel Bilat (1).jpeg

Al subir al escenario para recibir la distinción, el músico se mostró visiblemente emocionado. Las lágrimas reflejaron la magnitud del momento y el esfuerzo de años de trabajo artístico que encontraron reconocimiento en uno de los festivales folklóricos más emblemáticos del país.

Este reconocimiento representa un paso fundamental en la carrera de Juan Manuel Bilat, quien ha recorrido escenarios populares y espacios culturales llevando el folklore a distintos rincones. La distinción no solo destaca su talento, sino que también pone en valor el rol de los artistas callejeros en la construcción y preservación de la identidad cultural, publicó ElOnce.

Tras el emotivo momento, desde la organización del festival confirmaron que Bilat será uno de los artistas presentes en la edición 2027 de Cosquín, consolidando así su crecimiento y proyección dentro del circuito folklórico nacional. La noticia fue celebrada tanto por el artista como por sus seguidores, que acompañan su recorrido desde Entre Ríos.