Uno Entre Rios | Escenario | Juan Manuel Bilat

Orgullo entrerriano: Juan Manuel Bilat fue distinguido en Cosquín

Juan Manuel Bilat, oriundo de Colonia Avellaneda, fue distinguido en Cosquín por su propuesta artística cercana al público.

2 de febrero 2026 · 09:53hs
Orgullo entrerriano: Juan Manuel Bilat fue distinguido en Cosquín.

Orgullo entrerriano: Juan Manuel Bilat fue distinguido en Cosquín.

El músico entrerriano Juan Manuel Bilat vivió una noche inolvidable en el 66º Festival Nacional de Folklore de Cosquín, donde fue distinguido como artista destacado de los espectáculos callejeros. El reconocimiento se realizó en la tradicional plaza Próspero Molina, corazón del histórico festival, y estuvo acompañado por un cálido y prolongado aplauso del público presente.

Oriundo de Colonia Avellaneda, Bilat logró cautivar tanto al jurado como a los espectadores con una propuesta artística construida desde la cercanía, el contacto directo con la gente y la autenticidad, rasgos característicos de los artistas callejeros que forman parte esencial del espíritu coscoíno.

El Festival San Isidro Canta y Baila comenzó en Concepción del Uruguay

El Festival "San Isidro Canta y Baila" comenzó en Concepción del Uruguay

Concordia vivió una gran segunda noche de carnaval

Concordia vivió una gran segunda noche de carnaval

LEER MÁS: Juan Manuel Bilat finalista de "Espectáculos Callejeros"

Juan Manuel Bilat fue distinguido como artista destacado en Cosquín

Juan Manuel Bilat (1).jpeg

Al subir al escenario para recibir la distinción, el músico se mostró visiblemente emocionado. Las lágrimas reflejaron la magnitud del momento y el esfuerzo de años de trabajo artístico que encontraron reconocimiento en uno de los festivales folklóricos más emblemáticos del país.

Este reconocimiento representa un paso fundamental en la carrera de Juan Manuel Bilat, quien ha recorrido escenarios populares y espacios culturales llevando el folklore a distintos rincones. La distinción no solo destaca su talento, sino que también pone en valor el rol de los artistas callejeros en la construcción y preservación de la identidad cultural, publicó ElOnce.

Tras el emotivo momento, desde la organización del festival confirmaron que Bilat será uno de los artistas presentes en la edición 2027 de Cosquín, consolidando así su crecimiento y proyección dentro del circuito folklórico nacional. La noticia fue celebrada tanto por el artista como por sus seguidores, que acompañan su recorrido desde Entre Ríos.

Juan Manuel Bilat Cosquín Colonia Avellaneda
Noticias relacionadas
El Carnaval del País despidió enero a pura fiesta

El Carnaval del País despidió enero a pura fiesta

Mi padre fue panadero, una emotiva zamba entrerriana

"Mi padre fue panadero", una emotiva zamba entrerriana

Música en el Anfiteatro de paraná. Sobre el escenario pasaron Tierra Nativa, Litoral Mitá, la Compañía de Danza Expresarte, Bernardita Gutiérrez y el cierre estelar a cargo del Chango Spasiuk.

Paraná: Música en el Anfiteatro tuvo un cierre a todo folclore con el Chango Spasiuk

Cine al aire libre y clásicos del terror en la Biblioteca Provincial

Cine al aire libre y clásicos del terror en la Biblioteca Provincial

Ver comentarios

Lo último

Bad Bunny criticó las políticas migratorias de Trump con un fuerte mensaje en los Grammy

Bad Bunny criticó las políticas migratorias de Trump con un fuerte mensaje en los Grammy

Atlético Neuquén lidera el apoyo popular en la Liga Paranaense de Fútbol

Atlético Neuquén lidera el apoyo popular en la Liga Paranaense de Fútbol

La Unión de Colón derrotó a un rival directo

La Unión de Colón derrotó a un rival directo

Ultimo Momento
Bad Bunny criticó las políticas migratorias de Trump con un fuerte mensaje en los Grammy

Bad Bunny criticó las políticas migratorias de Trump con un fuerte mensaje en los Grammy

Atlético Neuquén lidera el apoyo popular en la Liga Paranaense de Fútbol

Atlético Neuquén lidera el apoyo popular en la Liga Paranaense de Fútbol

La Unión de Colón derrotó a un rival directo

La Unión de Colón derrotó a un rival directo

La mariagrandense Milagros Rivas dejó Newells y se sumó a San Luis FC

La mariagrandense Milagros Rivas dejó Newell's y se sumó a San Luis FC

Pedía monedas para festejar su cumpleaños y la policía lo sorprendió

Pedía monedas para festejar su cumpleaños y la policía lo sorprendió

Policiales
Paraná: delincuentes le robaron a jubilados, huyeron y chocaron

Paraná: delincuentes le robaron a jubilados, huyeron y chocaron

Un adolescente fue baleado en La Paz y detuvieron a un joven

Un adolescente fue baleado en La Paz y detuvieron a un joven

Paola García: investigan si su muerte se debió a mala praxis

Paola García: investigan si su muerte se debió a mala praxis

Ruta 6: camión que transportaba autos volcó cerca de Guardamonte

Ruta 6: camión que transportaba autos volcó cerca de Guardamonte

Incendios rurales dan mucho trabajo a los bomberos de Ceibas

Incendios rurales dan mucho trabajo a los bomberos de Ceibas

Ovación
Liga Femenina: dura derrota de Rocamora en el sur del pais

Liga Femenina: dura derrota de Rocamora en el sur del pais

Atlético Neuquén lidera el apoyo popular en la Liga Paranaense de Fútbol

Atlético Neuquén lidera el apoyo popular en la Liga Paranaense de Fútbol

La Unión de Colón derrotó a un rival directo

La Unión de Colón derrotó a un rival directo

La mariagrandense Milagros Rivas dejó Newells y se sumó a San Luis FC

La mariagrandense Milagros Rivas dejó Newell's y se sumó a San Luis FC

Racing quiere salir del fondo de la tabla

Racing quiere salir del fondo de la tabla

La provincia
FEPA denuncia a Marcos Di Giuseppe por avalar explotación laboral en el Puerto de Concepción

FEPA denuncia a Marcos Di Giuseppe por avalar explotación laboral en el Puerto de Concepción

Emitieron un alerta meteorológica por altas temperaturas en Entre Ríos

Emitieron un alerta meteorológica por altas temperaturas en Entre Ríos

El Hospital de la Baxada se incorpora como prestador de internación de pacientes con PAMI

El Hospital de la Baxada se incorpora como prestador de internación de pacientes con PAMI

Pueblos Originarios bregan por su identidad territorial en la Patagonia

Pueblos Originarios bregan por su identidad territorial en la Patagonia

Villa Clara celebró 124° años de historia

Villa Clara celebró 124° años de historia

Dejanos tu comentario