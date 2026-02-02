Premios Grammy 2026: estrellas protestan contra ICE en la alfombra roja

Justin y Hailey Bieber utilizaron la alfombra roja de los premios Grammy 2026 para manifestar su rechazo a las políticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)

Justin y Hailey Bieber se sumaron a la protesta contra ICE en los Grammy

La entrega de los premios Grammy 2026, realizada el domingo 1 de febrero por la noche en el Arena de Los Ángeles, estuvo atravesada por expresiones de rechazo a las políticas migratorias de Estados Unidos. Durante la alfombra roja, varias figuras de la música lucieron pines con el lema “ICE Out” en protesta contra las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Entre los artistas que portaron el distintivo se encontraban Justin y Hailey Bieber, Billie Eilish y Finneas, quienes en las últimas semanas se manifestaron públicamente contra la agencia. También lo hicieron Kehlani, Jimmy Jam y Brandi Carlile. Kehlani, además, expresó su postura durante la Premiere de los Grammy al recibir el premio a mejor interpretación de R&B por Folded.

Justin y Hailey Bieber se sumaron a la protesta contra ICE en los Grammy

Comienza una nueva temporada del ciclo Jazz en La Casa de la Cultura con Swing Sisters

La ceremonia se desarrolló en un clima de tensión política, luego de que en enero se registraran dos muertes de civiles durante operativos de ICE en Minneapolis, hechos que generaron fuertes cuestionamientos públicos.

El tema volvió a aparecer durante la gala principal cuando Bad Bunny, al recibir el Grammy al mejor álbum de música urbana por Debí Tirar Más Fotos, dedicó parte de su discurso a repudiar las acciones del organismo y defender a las comunidades inmigrantes.