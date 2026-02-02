Periodista de Chajarí denunció un presunto intento de homicidio tras ser rodeado por motociclistas.

El periodista Marcelo Brignardello denunció un presunto intento de homicidio en Chajarí tras ser rodeado y amenazado con un cuchillo en pleno centro.

Un grave episodio de violencia generó conmoción y preocupación en la ciudad de Chajarí, luego de que el periodista Marcelo Brignardello, director de La Fusta Digital , denunciara haber sido víctima de un presunto intento de homicidio ocurrido en una céntrica esquina de la ciudad.

Según el testimonio del comunicador, el hecho se produjo en la intersección de Irigoyen y Siburu, cuando se encontraba detenido en un semáforo a bordo de su vehículo. En ese momento, habría sido rodeado por entre seis y ocho motociclistas, quienes comenzaron a observarlo de manera intimidante.

De acuerdo a la denuncia, uno de los motociclistas golpeó el automóvil y lo amenazó de muerte. Brignardello aseguró que el agresor abrió el baúl de la moto y extrajo un cuchillo de gran tamaño, tipo carnicero, con el que lo habría amenazado verbalmente, gritándole: "Te voy a matar".

El periodista relató que la situación era desesperante, ya que tenía motocicletas bloqueándole el paso tanto por delante como por detrás, lo que prácticamente le impedía cualquier posibilidad de escape. Frente a ese escenario, sostuvo que tomó la decisión de embestir con su automóvil al agresor para poder huir y salvar su vida, maniobra que le ocasionó daños materiales a su propio vehículo.

Brignardello afirmó además que el ataque habría sido premeditado y que existirían amenazas previas, vinculadas a publicaciones recientes realizadas en su medio, donde se mencionaban presuntos delitos cometidos por el agresor, identificado como Kevin. Entre ellos, señaló un episodio de agresión a un policía, un intento de fuga sin pagar en una estación de servicios y otras causas penales.

Durante una exposición radial, el periodista indicó que el hecho fue denunciado penalmente y expresó su preocupación por la ausencia del episodio en los reportes policiales oficiales. En ese marco, también cuestionó el funcionamiento del sistema judicial local y adelantó que realizará presentaciones ante distintos organismos de control.

El episodio encendió alarmas en el ámbito periodístico de Chajarí, especialmente por las posibles implicancias que este tipo de hechos tiene sobre el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión.

Hasta el momento, no se emitieron comunicados oficiales que confirmen o desmientan públicamente los detalles de la denuncia, según informó FM del Este.