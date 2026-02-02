Ca7riel & Paco Amoroso ganaron el Grammy a Mejor Álbum de Rock Latino.

Uno Entre Rios | Show | Ca7riel & Paco Amoroso

2 de febrero 2026 · 11:45hs
Ca7riel & Paco Amoroso se llevaron el premio Grammy a Mejor Álbum de Rock Latino o Rock Alternativo por su disco Papota. El dúo reapareció públicamente en la ceremonia luego de un receso que comenzó a fines del año pasado.

El álbum, que ya les había valido un puñado de reconocimientos en los Latin Grammy, volvió a consagrarlos ahora en la premiación más importante de la música a nivel mundial.

Papota, el disco que llevó a Ca7riel & Paco Amoroso a ganar el Grammy

El discurso de aceptación estuvo a cargo de Paco, quien expresó: "Estamos muy agradecidos con esta oportunidad que nos dieron".

"Los amamos", agregaron en un breve mensaje, aunque mantuvieron un perfil bajo, a diferencia de otras apariciones que tuvieron en premiaciones anteriores.

En esta categoría, los intérpretes de "Día del amigo" competían con Fito Páez y su disco Novela.

Otros artistas argentinos que se encuentran nominados en esta edición de los Grammy son Nicki Nicole y Trueno, postulados en la categoría Mejor Álbum de Música Urbana por Naiki y EUB Deluxe, respectivamente.

El dúo argentino nunca pasa desapercibido y, si bien en esta ocasión optaron por un discurso sin provocaciones (a diferencia del que brindaron durante los Latin Grammy), llamaron la atención por un cambio de look y una estética renovada. Esta imagen podría coincidir con una nueva etapa musical, que se suponía que llegaría con el disco Top of the Hills, previsto originalmente para estrenarse a fines de 2025 y luego cancelado.

Este año, los Grammy representan además un gran triunfo para la música latina, ya que Bad Bunny hizo historia al brillar en las categorías Mejor Álbum, Mejor Canción y Mejor Grabación del Año, convirtiéndose en el primer músico de habla hispana en estar nominado en las categorías principales en un mismo año.

