Uno Entre Rios | Escenario | Carnaval

Gran convocatoria en la última noche de enero del Carnaval de Hasenkamp

La última noche de enero reunió a una gran cantidad de público en el Carnaval de Hasenkamp, una de las plazas más elegidas del verano entrerriano

2 de febrero 2026 · 12:41hs
Gran convocatoria en la última noche de enero del Carnaval de Hasenkamp

Gran convocatoria en la última noche de enero del Carnaval de Hasenkamp
Carnaval de Hasenkamp

Carnaval de Hasenkamp

La última noche de enero reunió a una gran cantidad de público en el Carnaval de Hasenkamp, en una noche marcada por el color, la música y la participación de la ciudad. El corsódromo recibió al público que acompañó el desfile de las comparsas Malibú y Marumbá, protagonistas de una noche que reafirmó el fuerte arraigo de la fiesta en la ciudad.

Carnaval de Hasenkamp

Las comparsas desplegaron su trabajo coreográfico y musical, sosteniendo el ritmo de la noche y aportando identidad al carnaval local. El público acompañó cada pasada, en un clima de celebración compartida que volvió a ocupar el espacio público como punto de encuentro.

Concordia vivió una gran segunda noche de carnaval

Concordia vivió una gran segunda noche de carnaval

El Corsódromo de Gualeguaychú se prepara para la quinta noche del Carnaval del País

El Corsódromo de Gualeguaychú se prepara para la quinta noche del Carnaval del País

El cierre musical estuvo a cargo de Pego en el Palo Paraná y Vulva Soul, que se presentó por primera vez en Hasenkamp. La propuesta fue bien recibida por el público y sumó un nuevo matiz a la programación de la noche. La espuma, elemento clásico del carnaval, volvió a tener un rol central y atravesó la experiencia de grandes y chicos, que se sumaron al juego y la diversión.

La fiesta continuará el próximo sábado con una nueva jornada de carnaval. Además de las presentaciones de las comparsas Marumbá y Malibú, habrá música en vivo con Pont a Bailar y el cierre estará a cargo de Delpo DJ.

Las entradas tienen un valor de 12.000 pesos para mayores y 6.000 pesos para menores, y pueden adquirirse a través de simplepass.com.ar.

El Carnaval de Hasenkamp avanza así con su edición 2026, consolidándose como una de las celebraciones más convocantes de la costa del Paraná.

LEER MÁS: Saltimbanquis abre las inscripciones a sus talleres de teatro 2026

Carnaval Hasenkamp Entre Ríos fiesta
Noticias relacionadas
Santa Elena se prepara para nuevas noches de carnaval a pura fiesta

Santa Elena se prepara para nuevas noches de carnaval a pura fiesta

Carnaval y diversidad cultural: nueva noche de La Noche de las Ciudades

Carnaval y diversidad cultural: nueva noche de La Noche de las Ciudades

Las comparsas Marabú, Ivotí Porá e Irupé desfilaron y deslumbraron este fin de semana en el corsódromo de Feliciano.

Feliciano: tres comparsas y mucho brillo en la primera noche de Carnaval

Una ciudadana relató un incidente ocurrido en las tribunas durante la primera noche del Carnaval de Concordia y reclamó mayor seguridad.

Un espectador cayó desde las tribunas y generó alarma en el Carnaval de Concordia

Ver comentarios

Lo último

Consejos prácticos para ahorrar dinero y elaborar un presupuesto sostenible

Consejos prácticos para ahorrar dinero y elaborar un presupuesto sostenible

Convocan a participar del Premio Literario Fray Mocho 2026

Convocan a participar del Premio Literario Fray Mocho 2026

Entre Ríos amplió a 650 toneladas el cupo de pesca de sábalo y pescado de línea

Entre Ríos amplió a 650 toneladas el cupo de pesca de sábalo y pescado de línea

Ultimo Momento
Consejos prácticos para ahorrar dinero y elaborar un presupuesto sostenible

Consejos prácticos para ahorrar dinero y elaborar un presupuesto sostenible

Convocan a participar del Premio Literario Fray Mocho 2026

Convocan a participar del Premio Literario Fray Mocho 2026

Entre Ríos amplió a 650 toneladas el cupo de pesca de sábalo y pescado de línea

Entre Ríos amplió a 650 toneladas el cupo de pesca de sábalo y pescado de línea

Griselda Siciliani confirmó la separación de Luciano Castro y reveló cuánto tiempo llevan distanciados

Griselda Siciliani confirmó la separación de Luciano Castro y reveló cuánto tiempo llevan distanciados

Comienza una nueva temporada del ciclo Jazz en La Casa de la Cultura con Swing Sisters

Comienza una nueva temporada del ciclo Jazz en La Casa de la Cultura con Swing Sisters

Policiales
Investigan un confuso procedimiento policial en una zona rural sobre la Ruta 39

Investigan un confuso procedimiento policial en una zona rural sobre la Ruta 39

Paraná: delincuentes le robaron a jubilados, huyeron y chocaron

Paraná: delincuentes le robaron a jubilados, huyeron y chocaron

Un adolescente fue baleado en La Paz y detuvieron a un joven

Un adolescente fue baleado en La Paz y detuvieron a un joven

Paola García: investigan si su muerte se debió a mala praxis

Paola García: investigan si su muerte se debió a mala praxis

Ruta 6: camión que transportaba autos volcó cerca de Guardamonte

Ruta 6: camión que transportaba autos volcó cerca de Guardamonte

Ovación
Liga Femenina: dura derrota de Rocamora en el sur del pais

Liga Femenina: dura derrota de Rocamora en el sur del pais

Atlético Neuquén lidera el apoyo popular en la Liga Paranaense de Fútbol

Atlético Neuquén lidera el apoyo popular en la Liga Paranaense de Fútbol

La Unión de Colón derrotó a un rival directo

La Unión de Colón derrotó a un rival directo

La mariagrandense Milagros Rivas dejó Newells y se sumó a San Luis FC

La mariagrandense Milagros Rivas dejó Newell's y se sumó a San Luis FC

Racing quiere salir del fondo de la tabla

Racing quiere salir del fondo de la tabla

La provincia
Convocan a participar del Premio Literario Fray Mocho 2026

Convocan a participar del Premio Literario Fray Mocho 2026

Entre Ríos amplió a 650 toneladas el cupo de pesca de sábalo y pescado de línea

Entre Ríos amplió a 650 toneladas el cupo de pesca de sábalo y pescado de línea

Periodista de Chajarí denunció un presunto intento de homicidio tras ser rodeado por motociclistas

Periodista de Chajarí denunció un presunto intento de homicidio tras ser rodeado por motociclistas

Gran convocatoria en la última noche de enero del Carnaval de Hasenkamp

Gran convocatoria en la última noche de enero del Carnaval de Hasenkamp

Saltimbanquis abre las inscripciones a sus talleres de teatro 2026

Saltimbanquis abre las inscripciones a sus talleres de teatro 2026

Dejanos tu comentario