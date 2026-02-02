La última noche de enero reunió a una gran cantidad de público en el Carnaval de Hasenkamp, en una noche marcada por el color, la música y la participación de la ciudad. El corsódromo recibió al público que acompañó el desfile de las comparsas Malibú y Marumbá, protagonistas de una noche que reafirmó el fuerte arraigo de la fiesta en la ciudad.
Gran convocatoria en la última noche de enero del Carnaval de Hasenkamp
La última noche de enero reunió a una gran cantidad de público en el Carnaval de Hasenkamp, una de las plazas más elegidas del verano entrerriano
Carnaval de Hasenkamp
Las comparsas desplegaron su trabajo coreográfico y musical, sosteniendo el ritmo de la noche y aportando identidad al carnaval local. El público acompañó cada pasada, en un clima de celebración compartida que volvió a ocupar el espacio público como punto de encuentro.
El cierre musical estuvo a cargo de Pego en el Palo Paraná y Vulva Soul, que se presentó por primera vez en Hasenkamp. La propuesta fue bien recibida por el público y sumó un nuevo matiz a la programación de la noche. La espuma, elemento clásico del carnaval, volvió a tener un rol central y atravesó la experiencia de grandes y chicos, que se sumaron al juego y la diversión.
La fiesta continuará el próximo sábado con una nueva jornada de carnaval. Además de las presentaciones de las comparsas Marumbá y Malibú, habrá música en vivo con Pont a Bailar y el cierre estará a cargo de Delpo DJ.
Las entradas tienen un valor de 12.000 pesos para mayores y 6.000 pesos para menores, y pueden adquirirse a través de simplepass.com.ar.
El Carnaval de Hasenkamp avanza así con su edición 2026, consolidándose como una de las celebraciones más convocantes de la costa del Paraná.