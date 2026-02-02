Gran convocatoria en la última noche de enero del Carnaval de Hasenkamp

La última noche de enero reunió a una gran cantidad de público en el Carnaval de Hasenkamp, una de las plazas más elegidas del verano entrerriano

La última noche de enero reunió a una gran cantidad de público en el Carnaval de Hasenkamp , en una noche marcada por el color, la música y la participación de la ciudad. El corsódromo recibió al público que acompañó el desfile de las comparsas Malibú y Marumbá, protagonistas de una noche que reafirmó el fuerte arraigo de la fiesta en la ciudad.

Las comparsas desplegaron su trabajo coreográfico y musical, sosteniendo el ritmo de la noche y aportando identidad al carnaval local. El público acompañó cada pasada, en un clima de celebración compartida que volvió a ocupar el espacio público como punto de encuentro.

El cierre musical estuvo a cargo de Pego en el Palo Paraná y Vulva Soul, que se presentó por primera vez en Hasenkamp. La propuesta fue bien recibida por el público y sumó un nuevo matiz a la programación de la noche. La espuma, elemento clásico del carnaval, volvió a tener un rol central y atravesó la experiencia de grandes y chicos, que se sumaron al juego y la diversión.

La fiesta continuará el próximo sábado con una nueva jornada de carnaval. Además de las presentaciones de las comparsas Marumbá y Malibú, habrá música en vivo con Pont a Bailar y el cierre estará a cargo de Delpo DJ.

Las entradas tienen un valor de 12.000 pesos para mayores y 6.000 pesos para menores, y pueden adquirirse a través de simplepass.com.ar.

El Carnaval de Hasenkamp avanza así con su edición 2026, consolidándose como una de las celebraciones más convocantes de la costa del Paraná.