Atlético Neuquén lidera el apoyo popular en la Liga Paranaense de Fútbol.

La Liga Paranaense de Fútbol (LPF) difundió los resultados de una encuesta que midió el respaldo de los clubes afiliados, reflejando interés, identificación y acompañamiento de la comunidad local . El relevamiento permitió identificar los clubes con mayor apoyo y también el peso colectivo de aquellos con menor adhesión, mostrando un panorama completo del fútbol regional.

Según los resultados, Atlético Neuquén encabeza el ranking de apoyo con aproximadamente el 16,2% del total de las preferencias, consolidándose como la institución con mayor acompañamiento en la encuesta. En el segundo escalón se ubican Peñarol y Sportivo Urquiza, ambos con cerca del 10,4%, reafirmando su protagonismo dentro del mapa futbolístico liguista. El Top 5 se completa con Don Bosco, con alrededor del 8,6%, y Los Toritos, con cerca del 6,3%.

Ranking de clubes: Atlético Neuquén encabeza la preferencia de la comunidad

Un grupo de clubes alcanzó porcentajes cercanos o superiores al 5% de respaldo, evidenciando una presencia sólida entre los simpatizantes. Entre ellos se encuentran Universitario y Oro Verde, ambos con aproximadamente 5,4%, Patronato y Belgrano con alrededor del 5%, y Atlético Paraná y Palermo, con un 4,5% cada uno. Estos datos muestran un escenario competitivo y diverso, donde múltiples instituciones mantienen un nivel relevante de acompañamiento dentro de la comunidad.

Por su parte, los clubes que registraron porcentajes individuales inferiores al 4% fueron agrupados en la categoría "Otros", que representa aproximadamente el 18,5% del total de la encuesta. Este segmento incluye a Filial River, Escuela River, San Benito, Instituto, San Miguel, Arenas FC, Asociación River, San Benito Paraná, Argentino Juniors, San Rafael, Off Side, Camioneros, Naranjitos, Ciclón del Sur, entre otros, mostrando la diversidad y amplitud del ecosistema liguista.

Desde la LPF destacaron que la encuesta funciona como un termómetro del interés, la identificación y la pertenencia de la comunidad hacia los clubes locales. Asimismo, resaltaron que estos datos constituyen un insumo fundamental para fortalecer el desarrollo institucional y deportivo del fútbol regional, reafirmando la importancia del vínculo entre las instituciones y sus comunidades.