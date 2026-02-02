Racing quiere salir del fondo de la tabla

Racing, último en la Zona B sin puntos, visitará a las 19.45 a Tigre. Además habrá otros cuatro encuentros de la tercera fecha.

Racing , último sin puntos, visitará este lunes a Tigre, tercero con cuatro unidades, en el marco de la tercera fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) 2026. El partido será en el estadio José Dellagiovanna desde las 19.45, con el arbitraje de Pablo Echavarría y la transmisión de ESPN Premium.

La Academia no dejó una buena imagen en este incipiente inicio del Torneo Apertura y, para este partido ante el Matador, el entrenador Gustavo Costas volvería a las bases y reinstalaría la línea de 5 defensores con el retroceso de Santiago Sosa como líbero y la reaparición del uruguayo Gastón Martirena como lateral derecho por Marco Di Césare, tras la pobre aparición de Nazareno Colombo en ese sector ante Rosario Central.

Así, el esquema pasaría de un 4-3-3 a un 5-4-1 con un mediocampo compuesto por Juan Nardoni, Matko Miljevic, Valentín Carboni y Santiago Solari y con Adrián Martínez como único delantero.

Por su parte, el equipo de Diego Dabove viene de empatar 1-1 con Belgrano de Córdoba, en condición de visitante, el pasado jueves. Con esta igualdad y el triunfo en la primera fecha ante Estudiantes de Río Cuarto, el Matador se ubica tercero con 4 puntos, a dos unidades de los líderes River e Independiente Rivadavia de Mendoza.

Otros partidos del Torneo Apertura

Se jugarán otros cuatro encuentros del campeonato. Los primeros dos serán a las 17.30. En el estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata, Gimnasia recibirá a Aldosivi. Juan Pafundi será el encargado de impartir justicia en la Ciudad de las Diagonales.

A la misma hora, en el estadio Norberto Tito Tomaghello, Defensa y Justicia será anfitrión de Estudiantes de La Plata. El árbitro en Florencio Varela será Ariel Penel.

Para cerrar la jornada, habrá dos duelos a las 22. En el Diego Armando Maradona de La Paternal, Argentinos Juniors será visitado por Belgrano, bajo el arbitraje de Pablo Dóvalo. Por último, en el 15 de abril, Unión recibirá a Gimnasia de Mendoza. Arbitrará Nazareno Arasa.