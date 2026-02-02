Entre Ríos autorizó un cupo de 650 toneladas de sábalo y pescado de línea para el río Paraná durante el primer trimestre de 2026, según resolución oficial.

Entre Ríos amplió a 650 toneladas el cupo de pesca de sábalo y pescado de línea.

A través de la Resolución N° 0020/26, publicada en el Boletín Oficial N° 28.269, la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos oficializó las disposiciones que regulan la extracción de recursos ícticos en aguas del río Paraná durante los meses de enero, febrero y marzo de 2026.

La normativa establece un ajuste en los volúmenes de captura autorizados y ratifica el esquema de días habilitados para el desarrollo de la actividad pesquera comercial.

Entre Ríos actualizó el cupo de extracción de sábalo para el primer trimestre de 2026

Pesca (1).jpeg Foto: Archivo/UNO

Según el texto oficial, el organismo provincial resolvió "establecer el cupo de extracción de pescado de río […] por un total de SEISCIENTAS CINCUENTA TONELADAS (650,00 TN) para la especie sábalo y el denominado pescado de línea". Este volumen representa un incremento de 50 toneladas en relación con el trimestre anterior, decisión que se fundamenta en el "repunte hidrométrico y a la previsión climática", de acuerdo con lo señalado por el área técnica de Fauna.

La resolución mantiene un esquema estricto de control para la pesca comercial. En ese sentido, dispone la "prohibición de la pesca comercial y tareas de acopio […] los días sábado desde las CERO (0) horas hasta el día lunes a las VEINTICUATRO (24) horas, feriados nacionales y provinciales". De esta manera, la actividad queda habilitada únicamente los días martes, miércoles, jueves y viernes.

Asimismo, el documento ratifica la "prohibición de pesca comercial de la especie dorado (Salminus brasiliensis)" y recuerda la vigencia de la veda anual para el surubí, que impide su captura hasta el 15 de marzo de cada año.

En cuanto a la pesca deportiva, la resolución permite la aprehensión de ejemplares conforme a las tallas reglamentarias vigentes y autoriza el "consumo social in-situ de las piezas capturadas y permitidas por la normativa vigente".

No obstante, se aclara que la prioridad del área técnica es "garantizar la liberación inmediata de los ejemplares capturados conforme a las disposiciones vigentes en resguardo de la sustentabilidad poblacional".

Finalmente, la autoridad de aplicación se reservó la posibilidad de realizar una “revisión anticipada” de las medidas adoptadas en caso de que las condiciones ecosistémicas del río varíen antes de la finalización del trimestre, con el objetivo de asegurar un uso racional y sustentable del recurso natural entrerriano.