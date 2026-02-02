Uno Entre Rios | Policiales | Adolescente

Un adolescente fue baleado en La Paz y detuvieron a un joven

Adolescente de 15 años resultó herido por disparos en La Paz. Un joven vecino de 21 años fue detenido y será imputado.

2 de febrero 2026 · 08:11hs
En las primeras horas de la madrugada de este lunes, un adolescente de 15 años resultó gravemente herido por disparos en su domicilio de calle Buchardo N° 1356, en el barrio Laguna, en la localidad de La Paz.

Según informaron desde la Jefatura Departamental, la sala de comando radioeléctrico recibió un llamado alertando sobre un posible herido por arma de fuego. Personal policial se trasladó al lugar y encontró al menor con heridas sangrantes en la región abdominal y piernas, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital “9 de Julio”, donde permanece bajo atención médica.

Las investigaciones iniciales permitieron identificar al presunto autor del ataque como un vecino del adolescente. La Fiscalía en turno ordenó asegurar el domicilio del sospechoso a la espera de un allanamiento. Posteriormente, se dio cumplimiento al mandamiento del Juzgado de Garantías y Transición local, autorizando la requisa domiciliaria y el secuestro de armas de fuego y cartuchería.

Un joven fue detenido

Durante el procedimiento se secuestraron tres vainas percutadas calibre .22 y se detuvo a un jovende 21 años, quien fue sometido a pruebas de dermotest y quedó alojado en la Jefatura Departamental a disposición de la justicia.

La investigación continúa para esclarecer el hecho y determinar responsabilidades, mientras el adolescente herido permanece internado.

