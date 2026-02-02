Liga Femenina: dura derrota de Rocamora en el sur del pais

Uno Entre Rios | Ovación | Rocamora

2 de febrero 2026 · 11:47hs
Tomás de Rocamora recibió este domingo un duro golpe al perder 80 a 58 ante Independiente de Neuquén en una nueva presentación en la Liga Nacional Femenina de Básquet. El Rojo de La Histórica cerró su gira por el sur del país con un saldo negativo de dos derrotas en serie.

Santina Cherot fue la jugadora más valiosa de Rocamora, con 14 anotaciones. En el dueño de casa se destacaron Martina Torres Passeggi, quien fue la goleadora del juego con 24 puntos, y Laila Raviolo, con 13 tantos.

Independiente marcó diferencias desde el inicio con una defensa firme y efectividad ofensiva, liderado por Martina Torres y Laila Raviolo, ante un Rocamora que tuvo dificultades para atacar con claridad.

El quiebre llegó en el segundo cuarto, cuando dos triples de Lourdes Briones estiraron la ventaja hasta 21 puntos para el 41-23 del entretiempo. En el complemento, el equipo dirigido por Remolina sostuvo la intensidad, rotó el plantel y confirmó su solidez en ambos costados.

El final fue 80-58 para Independiente ante Rocamora. Partido histórico ya que data de la temporada 08/09 que no se daba un juego oficial de Liga Nacional, en ese caso masculino, en la caldera neuquina .

Rocamora volverá a escena el próximo jueves cuando visite a Lanús, en el sur del Área Metropolitana de Buenos Aires.

