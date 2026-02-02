La Unión de Colón derrotó a un rival directo

La Unión de Colón superó como local a Gimnasia La Plata 94 a 77. El Rojo escaló una posición en la Conferencia Sur de la Liga Argentina.

La Unión de Colón derrotó en el estadio Carlos Delasoie a Gimnasia y Esgrima La Plata por 94 a 77 en una nueva presentación en la Liga Argentina de Básquet, Conferencia Sur. Fue la tercera victoria seguida del Rojo, que trepó al tercer escalón de las posiciones.

Matías Caire fue el goleador del juego con 25 puntos. En el local también sobresalieron Gonzalo Romero con 20 puntos, 9 rebotes y 2 asistencias; Guido Cabrera, con 17 anotaciones, y Nicolás Henriquez, con 16 tantos. Por el lado visitante, Agustín Vergara aportó 22 unidades con 9 rebotes. Mientras que Joan Carlos Gutiérrez convirtió 18 puntos.

La Unión reaccionó rápido

Gimnasia empezó mejor, convirtió primero y abrió el juego con efectividad de tres puntos. Supo dominarlo, pero la reacción local fue letal. Un dominante La Unión cuando supo encontrarle la vuelta. Marcó intensidad en la defensa y firmeza frente al aro para ponerse arriba en el tanteador. El local pisó fuerte y se llevo el primer período por 31 a 25.

El segundo cuarto continuó en manos locales, el Rojo reafirmó su buen momento en el inicio pero los Triperos también hicieron lo suyo para emparejar el cuarto. La diferencia que habían impuesto en el inicio les sirvió para mantenerse arriba e irse al descanso arriba por 51 a 43.

A la vuelta del entretiempo, los Rojos mostraron su mejor cara para sumar y despegarse ampliamente en el tablero. Gimnasia buscó proponer y supo aprovechar los errores para aportar a su goleo, pero fueron pocos los momentos donde el rival le dejó espacios para jugar, por lo que el juego continuó en manos de La Union por 73 a 58.

El final se vivió con intensidad en los primeros 5 minutos donde el Lobo pudo acercarse más, sin embargo el Rojo no le dejó el camino tan fácil y a pesar de que se notó el cansancio de ambos equipos mezclado con el calor, el anfitrión controló mejor sus tiempos para volver a marcar la diferencia y llevarse otro triunfo en su casa por 94 a 77 en un cierre donde la diferencia de gol resultó importante para ambos equipos.

Otros resultados de la Liga Argentina

En otra historia que se disputó en el marco de la Conferencia Sur Villa Mitre de Bahía Blanca venció a El Talar por 78 a 60. Federico Harina y Julián Lorca González fueron las figuras del Tricolor con 22 anotaciones cada uno. En el perdedor se destacó Matías Cuello, con 18 tantos.

Por la Conferencia Norte Amancay de La Rioja superó a San Isidro de San Francisco por 73 58. El elenco riojano celebró su decimocuarto éxito en esta campaña, el sexto consecutivo, y se quedó con el liderazgo del sector.

Por otro lado, Huracán Las Heras venció a Bochas Sport Club de Colonia Caroya por 90 a 86. Por su parte, Sportivo Suardi sorprendió a Hindú de Córdoba al derrotarlo en La Catedral por 78 a 74.

Juega Rocamora en La Histórica

Tomás de Rocamora recibirá este lunes a Gimnasia y Esgrima La Plata en una nueva presentación en la Liga Argentina de Básquet. Este juego, correspondiente a la Conferencia Sur, se llevará adelante a partir de las 21.30 en el estadio Julio César Paccagnella.

El Rojo llega a esta historia envalentonado tras la victoria que edificó el pasado miércoles como local ante Deportivo Norte de Armstrong, por 84 a 70. El triunfo le permitió distanciarse del Tigre santafesino en el fondo de las posiciones. Además ratificaron su gran presente.

En lo que va del año los dirigidos por Juan Amato Ayala celebraron tres victorias en cinco presentaciones. Con esta estadística mejoraron su récord al registrar 6 triunfo en 18 presentaciones y al trepar desde el 17° al 14° escalón de la tabla

Por el mismo sector Lanús recibirá desde las 20.30 a Pergamino Basquet en el estadio Antonio Rotili. En su última presentación el Granate sorprendió en el sur santafesino al quitarle el invicto que tenía Centenario de Venado Tuerto en condición de local. Los del norte bonaerense, por su parte, perdieron como local ante Villa Mitre de Bahía Blanca.

Por la Conferencia Sur también jugarán Quilmes de Mar del Plata y Centenario de Vena- do Tuerto. Este juego se llevará adelante a partir de las 21.30 en La Feliz.

Por la Conferencia norte se medirán Rivadavia de Mendoza- Salta Basket y Comunicaciones de Corrientes-Colón de Santa Fe