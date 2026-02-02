Renunció Marco Lavagna a la dirección del Indec, a días del lanzamiento del nuevo IPC.

Marco Lavagna renunció a la dirección del Indec a días del lanzamiento del nuevo índice de inflación que medirá la variación de precios en la economía.

Marco Lavagna presentó su renuncia como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) , dejando al organismo sin conducción en la antesala de la implementación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La salida fue confirmada por fuentes oficiales del organismo. Lavagna, de origen peronista y referente del Frente Renovador que lidera Sergio Massa, había asumido al frente del Indec en diciembre de 2019, al inicio del gobierno de Alberto Fernández. Tras el cambio de administración en diciembre de 2023, fue ratificado en el cargo por el nuevo gobierno.

Renunció Marco Lavagna a la dirección del Indec

Marco Lavagna (1).jpeg

La renuncia se produce a apenas una semana de que el Indec ponga en marcha el nuevo IPC, una actualización metodológica clave del indicador que mide la evolución de los precios en la economía. El cambio en el índice es seguido de cerca por el Gobierno, los mercados y los analistas, debido a su impacto directo en la medición de la inflación y en múltiples variables económicas.

Por el momento, no se informó quién quedará a cargo del organismo ni si se designará un reemplazante de manera inmediata, en un contexto marcado por la expectativa en torno a los próximos datos oficiales de inflación.