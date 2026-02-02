Paraná: delincuentes le robaron a jubilados, huyeron y chocaron

Dos jubilados fueron asaltados mientras tomaban mate en la vereda, y los delincuentes que huían en moto fueron detenidos tras chocar y entregarse.

Dos jubilados, de 70 y 80 años, sufrieron un violento robo la tarde del domingo y los delincuentes fueron detenidos tras chocar al darse a la fuga. Todo comenzó cuando una pareja de adultos mayores se encontraba tomando mate en la vereda de su casa, en calle Pascual Palma al 900, cuando fueron abordador por dos personas que conducían una moto.

Según describieron los damnificados, uno llevaba puesta una remera de la Selección Argentina y otro una de color roja. El asalto tuvo lugar a las 20 en la esquina de calles Pascual Palma y Maipú, en barrio Sáenz Peña.

Paraná: Música en el Anfiteatro tuvo un cierre a todo folclore con el Chango Spasiuk

Choque y detención

Según informó la Jefatura Departamental Paraná de Policía, la fuga de los ladrones terminó a pocas cuadras, en la esquina de General Espejo y Caraffa, donde la moto en la que huían chocó con un auto. En ese lugar, uno de los presuntos asaltantes fue detenido por la Policía, mientras que el otro, que había logrado escapar a pie, decidió presentarse voluntariamente más tarde en la comisaría.

Finalmente, la fiscalía interviniente ordenó el secuestro de rodado y la detención de ambos sujetos, siendo alojados en la Alcaldía de Tribunales.