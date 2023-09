Gran Hermano: suspenden a participante por abuso

Según indicó el documento, que trascendió en los medios de comunicación y las redes sociales, la suspensión será "con el objetivo de realizar las indagaciones necesarias para así esclarecer los hechos denunciados" . “Como canal de televisión tenemos la responsabilidad de asegurar un ambiente tranquilo y pacífico para todos los concursantes de nuestros programas, por lo que, si alguna situación no se enmarca en las normas de convivencia, la producción puede intervenir para resolver el problema, tal como así se ha hecho en este caso en particular" , agregaron.

Finalmente, desde la producción informaron que ambos participantes se encuentran con contención psicológica. También, el resto de los jugadores del reality fueron invitados a acceder a sesiones psicológicas en caso de que lo requieran.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gran Hermano Chilevisión (@granhermanocl)

La polémica inició este viernes, tras la tradicional fiesta que se realiza semanalmente en el reality, que actualmente se graba en la misma casa donde se filmó Gran Hermano Argentina. Como parte de una actividad, todos los participantes debían dormir en el mismo dormitorio, por lo que Gálvez y Gutiérrez terminaron en la misma cama. No obstante, las cámaras captaron el momento en que Rubén toca a su compañera sin su consentimiento.

A la mañana siguiente, ella lo enfrentó: "Rubén, sobre lo que pasó anoche, quiero decirte que no confundas las cosas conmigo" y, como respuesta, él indicó: "Yo no me confundí, te veo como amiga". Finalmente, ella cerró la conversación: "Puedo ser muy buena onda, bailar y todo, pero ya de ahí a tocarme durmiendo...", dando a entender su malestar con la situación.