Gualeguaychú: ex Gran Hermano tuvo un entredicho con la policía

Ante versiones que hablaban de alcoholemia, disturbios y ruidos molestos, desde la Policía se aclaró el incidente.

Yari Sosa confirmó que se realizó un operativo porque Tomás Holder, el ex Gran Hermano, y un amigo circulaban por la ciudad en un Polaris-un vehículo que es considerado rural- y que no está permitido por ordenanza.

De esta manera comenzó el operativo de retención vehicular. Según el funcionario policial todo se dio con absoluta tranquilidad y sin ningún tipo de disturbio.

El Día notificó que todo pasará al Juzgado de Faltas quien determinará si el propietario del vehículo deberá pagar una multa o si puede retirar el rodado.

Tomás Holder, fue el primer eliminado de Gran Hermano 2022, y las primeras versiones daban cuenta que había sido detenido por la policía en Gualeguaychú, Entre Ríos. El polémico personaje de las redes sociales se encontraba manejando a altas velocidades y con la música fuerte.

El ex Gran Hermano Tomás Holder fue detenido en Entre Ríos

Según detalló el periodista Ángel de Brito, el joven se encontraba regresando de Uruguay tras disfrutar de unas vacaciones en Punta del Este, Uruguay cuando lo detuvieron por "ruidos molestos".

"El exparticipante de Gran Hermano había terminado sus compromisos en Punta del Este y después de aprovechar para vacacionar allí unos días, tenía que encarar derechito para Pinamar donde tenía arregladas unas presencias. Sin embargo, tuvo un desvío en el camino y pasó por la ciudad de Gualeguaychú", explicaba el informe de LAM.

"Como ya es costumbre, no pudo pasar desapercibido y se paseó por las calles a toda velocidad y con la música al máximo volumen. Frente a tanto escándalo, la policía entrerriana terminó por detenerlo y mantenerlo demorado durante varias horas, tanto a Tomás como al amigo que lo acompañaba", detallaron.

Además, el periodista aseguró que su relación con Tomás Holder es mala y que intercambiaron mensajes. "Me mandó un mensaje y me dijo ‘no sean payasos, dejen de mentir de eso de discriminador y esas mentiras’. No son mentiras, son cosas que él subió en las redes, que él dice que es un personaje, pero que a mucha gente de la Bresh le cae mal y no lo quiere tener ahí adentro", explicó mientras hablaba sobre la personalidad que mostró el participante de Gran Hermano en la casa.

Tomás Holder, que ya era conocido en redes sociales, se vio involucrado en polémicas desde que abandonó la casa de GH 2022. Semanas atrás el joven estuvo en el ojo de los medios tras separarse de Paula Balbi, su novia, y publicar historias en Instagram con indirectas.

A su vez, luego del escándalo Holder se mostró con Camila Mallo, su nueva novia en Punta del Este. El influencer subió varias fotos con la chica tomando tragos en bares y disfrutando de la costa uruguaya.