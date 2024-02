Gran Hermano: así fue la gala de repechaje

Embed Volvió Cata a la casa y tuvo un reencuentro muy especial



@toritavillar



Mirá la casa las 24hs gratis por @dgo_latam @directvla

Registrate en https://t.co/Dqxe1MgPGE #GranHermano #StreamsTelefe pic.twitter.com/8zWqjdBOIf — Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 26, 2024

El segundo exparticipante confirmado para ingresar nuevamente a la casa fue Joel Ojeda. El azafato estalló de alegría y se dirigió con rapidez al auto que lo llevaría a su casa. También fue recibido con gran entusiasmo al ser visto cruzar la puerta en compañía de su valija.

Después de un gran suspenso, el público eligió que la última exparticipante en tener la posibilidad de volver a competir sería Isabel, con el 49,7% de los votos. La sorpresa de los hermanitos fue grande al ver a la personal shopper e instructora de Taekwondo cruzar el umbral de la casa, especialmente la de Furia y Catalina, que miraron a la cámara y preguntaron al público: "¿Qué hicieron?".

Gran Hermano sancionó a Furia y Zoe

Tras la gala de repechaje, Gran Hermano convocó a los participantes al living para anunciar que Zoe y Furia serían duramente sancionadas por faltas cometidas durante la última semana. Primeramente, se aclaró que Zoe fue sancionada por culpa de su madre, quien le brindó información del afuera durante su visita en el Congelados. "Debo informarte que serás sancionada y no podrás jugar la próxima prueba del liderazgo. Tampoco tendrás la posibilidad de ser salvada por el líder de la semana en caso de resultar nominada", sentenció.

Embed Dos jugadoras sancionadas ¡Los motivos!



Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví el reality gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam pic.twitter.com/HXVM7qiWxl — Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 26, 2024

Por su parte Furia fue sancionada por haberse negado, de forma sistemática, al cumplimiento de las directivas del "supremo": "Como dueño de esta casa y anfitrión del juego, pretendo que me concedan el mismo respeto que yo tengo por ustedes. No voy a permitir actos de rebeldía injustificados", advirtió a Juliana y a los jugadores. "Juliana, esta madrugada t e he llamado la atención en más de una oportunidad acerca de tu micrófono y te pedí reiteradas veces que acudieras al confesionario para conversar acerca de lo que pudiera estar molestándote y advertirte sobre comportamiento impropios de tu parte. Sin embargo, optaste por ignorarme", indicó el Gran Hermano.

Por todo lo anterior, Gran Hermano informó que Furia está nominada, por lo tanto no podrá jugar este martes la prueba de liderazgo, no podrá nominar a sus compañeros y tampoco podrá ser salvada por el líder semanal.