Golden Globes 2026: todos los ganadores

Este domingo 11 de enero se llevaron a cabo los Golden Globes 2026 . Esta gala de premiación, también conocida como los “ Globos de Oro ” en español, reconoce el mejor trabajo del cine y la televisión del último año. En esta ocasión, se llevó a cabo en el hotel Beverly Hilton con la conducción de la comediante Nikki Glaser . De cara a la entrega de los Oscar, muchos se preguntan quiénes fueron los ganadores de la noche.

En las categorías de cine, el mayor ganador fue Otra batalla tras otra , que obtuvo el premio a Mejor película de drama. A su vez, se reconoció a Teyana Taylor como Mejor actriz de reparto y Paul Thomas Anderson como Mejor director y Mejor guion. Por su parte, El agente secreto , la película brasileña, sorprendió al llevarse Mejor película de habla no inglesa y Wagner Moura obtuvo el galardón por Mejor actor de drama, el primer actor de Brasil en recibir ese reconocimiento en la historia de esta premiación.

En tanto, Timothée Chalamet fue reconocido como Mejor actor de comedia o musical por su interpretación en Marty Supreme. Rose Byrne obtuvo el Globo de Oro a Mejor actriz en una película de comedia o musical, mientras que Jessie Buckley fue reconocida como Mejor actriz en una película de drama.

En cuanto a la televisión, la miniserie Adolescencia arrasó nuevamente al llevarse todas las nominaciones que recibió. Por su parte, The Pitt y El estudio fueron las series más destacadas de la noche.

A continuación, esta es la lista completa de ganadores de los Golden Globes 2026, tanto para cine como para televisión.

Cine

Mejor película de drama

Hamnet

Mejor película de comedia o musical

Una batalla tras otra

Mejor película de habla no inglesa

El agente secreto (Brasil)

Mejor actriz en una película de drama

Jessie Buckley (Hamnet)

Mejor actor en una película de drama

Wagner Moure (El agente secreto)

Mejor actriz en una película de comedia o musical

Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)

Mejor actor en una película de comedia o musical

Timothée Chalamet (Marty Supreme)

Mejor actriz de reparto

Teyana Taylor (Una batalla tras otra)

Mejor director

Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)

Mejor guion

Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)

Mejor banda sonora original

Ludwig Göransson (Pecadores)

Mejor canción original para una película

“Golden” (Las guerreras K-pop)

Televisión

Mejor serie de drama

The Pitt

Mejor serie de comedia o musical

El estudio

Mejor serie limitada, antología o película para televisión

Adolescencia

Mejor actor en serie de drama

Noah Wyle (The Pitt)

Mejor actriz en serie de comedia o musical

Jean Smart (Hacks)

Mejor actor en serie de comedia o musical

Seth Rogen (El estudio)

Mejor actriz en serie limitada, antología o película para televisión

Michelle Williams (Morir de placer)

Mejor actor en serie limitada, antología o película para televisión

Stephen Graham (Adolescencia)

Mejor actor de reparto

Owen Cooper (Adolescencia)

Mejor stand-up en televisión

Ricky Gervais: Mortality

Mejor podcast

Good Hang with Amy Poehler