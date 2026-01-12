Este domingo 11 de enero se llevaron a cabo los Golden Globes 2026. Esta gala de premiación, también conocida como los “ Globos de Oro” en español, reconoce el mejor trabajo del cine y la televisión del último año. En esta ocasión, se llevó a cabo en el hotel Beverly Hilton con la conducción de la comediante Nikki Glaser. De cara a la entrega de los Oscar, muchos se preguntan quiénes fueron los ganadores de la noche.
Golden Globes 2026: todos los ganadores
El domingo se llevó a cabo la gala de premiación de los Golden Globes 2026 que reconoce a las mejores series y películas del 2025; la lista de los premiados
En las categorías de cine, el mayor ganador fue Otra batalla tras otra, que obtuvo el premio a Mejor película de drama. A su vez, se reconoció a Teyana Taylor como Mejor actriz de reparto y Paul Thomas Anderson como Mejor director y Mejor guion. Por su parte, El agente secreto, la película brasileña, sorprendió al llevarse Mejor película de habla no inglesa y Wagner Moura obtuvo el galardón por Mejor actor de drama, el primer actor de Brasil en recibir ese reconocimiento en la historia de esta premiación.
En tanto, Timothée Chalamet fue reconocido como Mejor actor de comedia o musical por su interpretación en Marty Supreme. Rose Byrne obtuvo el Globo de Oro a Mejor actriz en una película de comedia o musical, mientras que Jessie Buckley fue reconocida como Mejor actriz en una película de drama.
En cuanto a la televisión, la miniserie Adolescencia arrasó nuevamente al llevarse todas las nominaciones que recibió. Por su parte, The Pitt y El estudio fueron las series más destacadas de la noche.
A continuación, esta es la lista completa de ganadores de los Golden Globes 2026, tanto para cine como para televisión.
Cine
Mejor película de drama
Hamnet
Mejor película de comedia o musical
Una batalla tras otra
Mejor película de habla no inglesa
El agente secreto (Brasil)
Mejor actriz en una película de drama
Jessie Buckley (Hamnet)
Mejor actor en una película de drama
Wagner Moure (El agente secreto)
Mejor actriz en una película de comedia o musical
Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)
Mejor actor en una película de comedia o musical
Timothée Chalamet (Marty Supreme)
Mejor actriz de reparto
Teyana Taylor (Una batalla tras otra)
Mejor director
Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)
Mejor guion
Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)
Mejor banda sonora original
Ludwig Göransson (Pecadores)
Mejor canción original para una película
“Golden” (Las guerreras K-pop)
Televisión
Mejor serie de drama
The Pitt
Mejor serie de comedia o musical
El estudio
Mejor serie limitada, antología o película para televisión
Adolescencia
Mejor actor en serie de drama
Noah Wyle (The Pitt)
Mejor actriz en serie de comedia o musical
Jean Smart (Hacks)
Mejor actor en serie de comedia o musical
Seth Rogen (El estudio)
Mejor actriz en serie limitada, antología o película para televisión
Michelle Williams (Morir de placer)
Mejor actor en serie limitada, antología o película para televisión
Stephen Graham (Adolescencia)
Mejor actor de reparto
Owen Cooper (Adolescencia)
Mejor stand-up en televisión
Ricky Gervais: Mortality
Mejor podcast
Good Hang with Amy Poehler