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Boca se juega su continuidad ante Cruzeiro

Boca necesita volver al triunfo ante el conjunto brasileño para seguir con chances de pasar a octavos. Arranca a las 21.30.

19 de mayo 2026 · 09:17hs
Boca juega de local.

Boca juega de local.

Este martes, desde las 21.30, Boca se juega su continuidad en la Copa Libertadores ante Cruzeiro, por la quinta fecha del Grupo D. El Xeneize necesita ganar para llegar a la última fecha con muchas chances de meterse en octavos de final. Para este partido, Claudio Úbeda volverá a apelar al equipo de memoria, aunque con tres variantes puntuales, solo una de ellas por motivos futbolísticos.

Tras quedar eliminado del Torneo Apertura en un dramático cruce de octavos de final ante Huracán, el Xeneize dio vuelta la página a la fuerza y enfocó todas sus energías en reencauzar su andar en el plano internacional. Las duras derrotas como visitante ante Barcelona, en Guayaquil, y frente a los brasileños, en Belo Horizonte, lo dejaron sin margen de error.

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En el escenario ideal, el Sifón solo tenía en mente la inclusión de Malcom Braida por Marcelo Weigandt, quien salió reemplazado en el entretiempo ante el Globo y, al parecer, ya dejó pasar su chance de ganarse definitivamente la titularidad. Su primera alternativa es Juan Barinaga, pero ya pasó por el mismo proceso que el Chelo a comienzos de año y hoy es suplente. Por eso, aparece el ex-San Lorenzo, que si bien suele jugar de lateral izquierdo, no tiene problemas de perfil por ser diestro.

El arco (sin Agustín Marchesín por un largo tiempo) y el resto de la defensa se mantendrá inalterable: Leandro Brey custodiará los tres palos, mientras que Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa formarán la zaga central titular y Lautaro Blanco será el lateral izquierdo, y probablemente vuelva a ser una de las principales cartas ofensivas del equipo.

En la mitad, cabe recordar que en la visita a Guayaquil, Boca sufrió la expulsión de Santiago Ascacíbar y perdió así a uno de los cuatro integrantes del mediocampo ideal. El Ruso debe purgar, al menos, una fecha de suspensión (no salió la sanción de Conmebol aún) y su reemplazante será Tomás Belmonte. Por similitud de características, Toto es la opción más lógica y quedará como opción en el banco Ánder Herrera.

Milton Delgado se mantendrá como su rueda de auxilio. Más suelto y con menos obligaciones defensivas aparecerá nuevamente Tomás Aranda, volcado a la izquierda pero con la libertad de buscar los huecos en la defensa rival por todo el frente de ataque.

El otro cambio que el Sifón se vio forzado a realizar es el del acompañante de Miguel Merentiel en ataque. Adam Bareiro sufrió un desgarro en la derrota ante Huracán y obligó a desarmar el doble ‘9’ ideal. Así, Milton Giménez se mete en el equipo y quedan como alternativas Ángel Romero (se entrenó como titular el fin de semana ante una molestia del ex-Banfield) y Exequiel Zeballos.

La formación de Boca vs. Cruzeiro, por la Copa Libertadores

Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

El posible once de Cruzeiro vs. Boca, por la Copa Libertadores

Otávio; Fágner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesús, Kaiki; Gerson, Lucas Romero; Keny Arroyo, Matheus Pereira; Christian y Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.

Los datos de Boca vs. Cruzeiro, por la Copa Libertadores

  • Hora: 21.30.
  • TV: Fox Sports y Telefe.
  • Árbitro: Jesús Valenzuela.
  • Estadio: La Bombonera.

Boca Cruzeiro Copa Libertadores
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