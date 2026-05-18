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El CGE presentó oficialmente a sus nuevos vocales

Desde el Consejo General de Educación (CGE) se presentó oficialmente a sus nuevos vocales, se trata de Damián Schmidt y Mónica Masetto.

18 de mayo 2026 · 17:14hs
El CGE presentó oficialmente a sus nuevos vocales.

El CGE presentó oficialmente a sus nuevos vocales.

El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, encabezó la presentación oficial de los profesores Damián Schmidt y Mónica Masetto como nuevos vocales del organismo provincial.

El encuentro formalizó la integración de las nuevas autoridades al cuerpo colegiado. De la reunión de trabajo participaron también la vocal Carla Duré y el representante de los docentes, Gustavo Blanc.

El Gobierno provincial oficializó cambios en el Consejo General de Educación (CGE).

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Los cambios en el CGE

La llegada de los nuevos profesionales se da en el marco de la reorganización institucional dispuesta por el poder ejecutivo entrerriano para potenciar la gestión pedagógica y administrativa del sistema educativo.

Durante el encuentro, las autoridades coincidieron en la importancia de consolidar un espacio de diálogo articulado. El objetivo central de la nueva conformación del cuerpo de vocales será el trabajo en conjunto y permanente entre todos sus integrantes, unificando criterios y experiencias para fortalecer la gestión institucional.

En este sentido, el equipo del CGE remarcó la continuidad de las acciones en marcha y la profundización de las estrategias orientadas a consolidar la mejor política educativa para la provincia.

Esta dinámica de trabajo prioriza el fortalecimiento de herramientas pedagógicas y administrativas eficaces, diseñadas de forma permanente en beneficio y pos del desarrollo de los docentes y los estudiantes entrerrianos.

CGE Vocales Consejo General de Educación
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