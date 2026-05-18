La Multisectorial se concentra este martes en contra de la reforma previsional

Las diversas organizaciones sociales, sindicales y políticas, formadas en la Multisectorial, se centrarán este martes desde la 10 en la Caja de Jubilaciones.

La Multisectorial se concentra este martes en la Caja de Jubilaciones.

La CTA Autónoma de Entre Ríos, junto a diversas organizaciones sociales, sindicales y políticas, formadas en la Multisectorial , se concentrarán este martes desde la 10 para continuar con su plan de lucha contra la reforma previsional que intenta llevar adelante el Gobierno provincial.

La convocatoria es en la Caja de Jubilaciones de la provincia, en Andrés Pazos 127 en Paraná.

En el comunicado se indica: "No vamos a ser espectadores del saqueo a nuestros derechos. Exigimos el respeto irrenunciable al 82% móvil y sostenemos con convicción que ¡LA JUBILACIÓN ES SALARIO! Nos encontramos todos los sectores para decirle NO a la reforma de ajuste".

El proyecto de la Multisectorial

Además, durante el encuentro la Multisectorial promoverá el proyecto de ley presentado el pasado 30 de abril, el cual propone la creación del Fideicomiso de Sustentabilidad Previsional de Entre Ríos (FISPER).

El objetivo de esta iniciativa es "sostener y fortalecer la Caja de Jubilaciones sin recortes, con una recaudación sobre la renta extraordinaria de los sectores más concentrados, evitando que el sacrificio recaiga en quienes ya cumplieron su ciclo laboral aportando al sistema".

Además sigue la campaña de firmas, donde se profundizará la recolección de adhesiones para el petitorio dirigido a los legisladores, recordándoles su responsabilidad política en la aprobación o rechazo de esta ley.

Oscar Muntes, junto a los referentes de la Multisectorial, hizo un llamado "a la unidad de la clase trabajadora para frenar lo que consideran un avance sobre derechos históricos conquistados. La Caja no se toca, el ajuste no pasará".

Convocatoria en La Paz

Los gremios docentes y estatales de La Paz, junto al Centro de Jubilados, convocaron a una manifestación para este martes en rechazo a la reforma previsional impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio y el titular de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat.

Según registró La Sexta, la convocatoria reúne a las seccionales locales de Agmer y AMET, el gremio estatal ATE y el Centro de Jubilados, quienes expresaron su preocupación por los posibles cambios en el sistema jubilatorio provincial.

La actividad se desarrollará en la Plaza 25 de Mayo de La Paz y consistirá en una jornada de visibilización y recolección de firmas contra la iniciativa. Según informaron desde Agmer La Paz, el petitorio podrá firmarse a las 10 de la mañana y luego nuevamente a las 16:30, horario en el que se realizará la concentración principal.

“Invitamos a todos los docentes activos, jubilados y comunidad a participar para hacer visible nuestro rechazo a la reforma previsional”, señalaron desde el sindicato docente, al tiempo que convocaron a asistir con carteles y consignas en defensa de los derechos previsionales.

Las organizaciones remarcaron la necesidad de mantener la unidad sindical y social frente al proyecto que analiza el Gobierno provincial. “Todos unidos por un mismo reclamo”, expresaron en el comunicado conjunto firmado por Agmer, AMET, AJER, ATE y el Centro de Jubilados.