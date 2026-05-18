Uno Entre Rios | La Provincia | Multisectorial

La Multisectorial se concentra este martes en contra de la reforma previsional

Las diversas organizaciones sociales, sindicales y políticas, formadas en la Multisectorial, se centrarán este martes desde la 10 en la Caja de Jubilaciones.

18 de mayo 2026 · 22:59hs
La Multisectorial se concentra este martes en la Caja de Jubilaciones.

CTA

La Multisectorial se concentra este martes en la Caja de Jubilaciones.

La CTA Autónoma de Entre Ríos, junto a diversas organizaciones sociales, sindicales y políticas, formadas en la Multisectorial, se concentrarán este martes desde la 10 para continuar con su plan de lucha contra la reforma previsional que intenta llevar adelante el Gobierno provincial.

La convocatoria es en la Caja de Jubilaciones de la provincia, en Andrés Pazos 127 en Paraná.

Mocoretá: aclaran que la muerte de Fabiana Smitarello todavía está en investigación.

Mocoretá: aclaran que la muerte de Fabiana Smitarello todavía está en investigación

El CGE presentó oficialmente a sus nuevos vocales.

El CGE presentó oficialmente a sus nuevos vocales

En el comunicado se indica: "No vamos a ser espectadores del saqueo a nuestros derechos. Exigimos el respeto irrenunciable al 82% móvil y sostenemos con convicción que ¡LA JUBILACIÓN ES SALARIO! Nos encontramos todos los sectores para decirle NO a la reforma de ajuste".

El proyecto de la Multisectorial

Además, durante el encuentro la Multisectorial promoverá el proyecto de ley presentado el pasado 30 de abril, el cual propone la creación del Fideicomiso de Sustentabilidad Previsional de Entre Ríos (FISPER).

El objetivo de esta iniciativa es "sostener y fortalecer la Caja de Jubilaciones sin recortes, con una recaudación sobre la renta extraordinaria de los sectores más concentrados, evitando que el sacrificio recaiga en quienes ya cumplieron su ciclo laboral aportando al sistema".

Además sigue la campaña de firmas, donde se profundizará la recolección de adhesiones para el petitorio dirigido a los legisladores, recordándoles su responsabilidad política en la aprobación o rechazo de esta ley.

Oscar Muntes, junto a los referentes de la Multisectorial, hizo un llamado "a la unidad de la clase trabajadora para frenar lo que consideran un avance sobre derechos históricos conquistados. La Caja no se toca, el ajuste no pasará".

Convocatoria en La Paz

Los gremios docentes y estatales de La Paz, junto al Centro de Jubilados, convocaron a una manifestación para este martes en rechazo a la reforma previsional impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio y el titular de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat.

Según registró La Sexta, la convocatoria reúne a las seccionales locales de Agmer y AMET, el gremio estatal ATE y el Centro de Jubilados, quienes expresaron su preocupación por los posibles cambios en el sistema jubilatorio provincial.

La actividad se desarrollará en la Plaza 25 de Mayo de La Paz y consistirá en una jornada de visibilización y recolección de firmas contra la iniciativa. Según informaron desde Agmer La Paz, el petitorio podrá firmarse a las 10 de la mañana y luego nuevamente a las 16:30, horario en el que se realizará la concentración principal.

“Invitamos a todos los docentes activos, jubilados y comunidad a participar para hacer visible nuestro rechazo a la reforma previsional”, señalaron desde el sindicato docente, al tiempo que convocaron a asistir con carteles y consignas en defensa de los derechos previsionales.

Las organizaciones remarcaron la necesidad de mantener la unidad sindical y social frente al proyecto que analiza el Gobierno provincial. “Todos unidos por un mismo reclamo”, expresaron en el comunicado conjunto firmado por Agmer, AMET, AJER, ATE y el Centro de Jubilados.

Multisectorial Entre Ríos CTA
Noticias relacionadas
La Municipalidad de Paraná realizará una nueva edición de Paraná Ama las Pastas. 

Llega una nueva edición de Paraná Ama las Pastas

entre rios: pronostican -1°c para este martes

Entre Ríos: pronostican -1°C para este martes

Secuestraron cargamento millonario de cigarrillos en el río Uruguay.

Secuestraron cargamento millonario de cigarrillos en el río Uruguay

Semana con frío intenso en Paraná y sin lluvias a la vista.

Semana con frío intenso en Paraná y sin lluvias a la vista

Ver comentarios

Lo último

La Multisectorial se concentra este martes en contra de la reforma previsional

La Multisectorial se concentra este martes en contra de la reforma previsional

Mocoretá: aclaran que la muerte de Fabiana Smitarello todavía está en investigación

Mocoretá: aclaran que la muerte de Fabiana Smitarello todavía está en investigación

El club Sportivo Urquiza repudió los hechos ocurridos tras el clásico y pidió una reflexión

El club Sportivo Urquiza repudió los hechos ocurridos tras el clásico y pidió una reflexión

Ultimo Momento
La Multisectorial se concentra este martes en contra de la reforma previsional

La Multisectorial se concentra este martes en contra de la reforma previsional

Mocoretá: aclaran que la muerte de Fabiana Smitarello todavía está en investigación

Mocoretá: aclaran que la muerte de Fabiana Smitarello todavía está en investigación

El club Sportivo Urquiza repudió los hechos ocurridos tras el clásico y pidió una reflexión

El club Sportivo Urquiza repudió los hechos ocurridos tras el clásico y pidió una reflexión

La Justicia pone foco sobre una licitación que encargó Karina Milei

La Justicia pone foco sobre una licitación que encargó Karina Milei

Fiesta del running en el perilago: Julio Saroba y Daniela Penoni se quedaron con los 21K Lago Salto Grande

Fiesta del running en el perilago: Julio Saroba y Daniela Penoni se quedaron con los 21K Lago Salto Grande

Policiales
Colón: madre habría golpeado a su hija en la cabeza con un martillo y denuncian fallas en salud mental

Colón: madre habría golpeado a su hija en la cabeza con un martillo y denuncian fallas en salud mental

La elevación a juicio por los contratos truchos vuelve moverse desde el 26 de mayo

La elevación a juicio por los contratos truchos vuelve moverse desde el 26 de mayo

Entrerriana hallada muerta en Mocoretá: investigan posible envenenamiento

Entrerriana hallada muerta en Mocoretá: investigan posible envenenamiento

Tres detenidos y secuestro de droga tras allanamientos en Concepción del Uruguay

Tres detenidos y secuestro de droga tras allanamientos en Concepción del Uruguay

Camioneta cayó de un puente en Concordia: una mujer herida y conductor ileso

Camioneta cayó de un puente en Concordia: una mujer herida y conductor ileso

Ovación
El club Sportivo Urquiza repudió los hechos ocurridos tras el clásico y pidió una reflexión

El club Sportivo Urquiza repudió los hechos ocurridos tras el clásico y pidió una reflexión

Entradas para la Final del Torneo Apertura 2026

Entradas para la Final del Torneo Apertura 2026

Fiesta del running en el perilago: Julio Saroba y Daniela Penoni se quedaron con los 21K Lago Salto Grande

Fiesta del running en el perilago: Julio Saroba y Daniela Penoni se quedaron con los 21K Lago Salto Grande

Liga Federal: Sionista le quita el invicto a Rivadavia Juniors en Santa Fe

Liga Federal: Sionista le quita el invicto a Rivadavia Juniors en Santa Fe

Leonardo Morales, de Villa Urquiza, va por el título ante River Plate

Leonardo Morales, de Villa Urquiza, va por el título ante River Plate

La provincia
La Multisectorial se concentra este martes en contra de la reforma previsional

La Multisectorial se concentra este martes en contra de la reforma previsional

Mocoretá: aclaran que la muerte de Fabiana Smitarello todavía está en investigación

Mocoretá: aclaran que la muerte de Fabiana Smitarello todavía está en investigación

El CGE presentó oficialmente a sus nuevos vocales

El CGE presentó oficialmente a sus nuevos vocales

Llega una nueva edición de Paraná Ama las Pastas

Llega una nueva edición de Paraná Ama las Pastas

Entre Ríos: pronostican -1°C para este martes

Entre Ríos: pronostican -1°C para este martes

Dejanos tu comentario