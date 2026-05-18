Uno Entre Rios | Ovación | Sportivo Urquiza

El club Sportivo Urquiza repudió los hechos ocurridos tras el clásico y pidió una reflexión

Sportivo Urquiza expresó con un comunicado su repudio por la utilización de tracción a sangre durante la celebración por el partido ante Peñarol.

18 de mayo 2026 · 21:01hs
Los hinchas de Sportivo arriba de un carro tirado por un caballo. Hubo un repudio general.

Los hinchas de Sportivo arriba de un carro tirado por un caballo. Hubo un repudio general.

lEl Club Sportivo Urquiza emitió un comunicado oficial en el que expresó su “profundo pesar” por los hechos ocurridos el pasado sábado, luego de la difusión de imágenes y videos en los que se observa la utilización de tracción a sangre durante una celebración vinculada a un evento deportivo.

Desde la institución repudiaron lo sucedido y reconocieron la gravedad del episodio, al considerar que la utilización de un animal en un contexto atravesado por situaciones de violencia y exposición resulta incompatible con los valores de respeto, convivencia y cuidado que deben prevalecer en toda manifestación social y deportiva.

Liga Paranaense: Sportivo Urquiza festejó en barrio Pirola y hundió a Peñarol.

Liga Paranaense: Sportivo Urquiza festejó en barrio Pirola y hundió a Peñarol

Peñarol y Sportivo Urquiza jugarán el partido más convocante de la Liga Paranaense de Fútbol.

Liga Paranaense: el clásico entre Peñarol y Sportivo Urquiza se lleva todas las miradas

En el comunicado, el club aclaró además que las imágenes y videos viralizados no fueron publicados desde las redes sociales oficiales de la institución, sino que circularon a través de medios de comunicación y plataformas ajenas. En ese sentido, también manifestaron su rechazo a la reproducción “insensible” de este tipo de contenidos y acompañaron el reclamo social por un tratamiento responsable de los hechos.

La entidad de Paraná señaló asimismo que el encuentro deportivo se disputó en las instalaciones del Club Atlético Peñarol, sin presencia de público visitante, y sostuvo que los acontecimientos registrados en las inmediaciones de su sede respondieron a una convocatoria espontánea de simpatizantes y no a una celebración institucional organizada por el club.

El comunicado de Sportivo Urquiza

Embed

En relación con las personas involucradas, desde Sportivo Urquiza indicaron que no están en condiciones de establecer identidades individuales, aunque remarcaron la necesidad de evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse, independientemente de quiénes hayan participado.

Finalmente, el club remarcó la importancia de generar una reflexión colectiva y aseguró que, como institución social y deportiva vinculada a la comunidad, debe formar parte activa del abordaje de estas problemáticas. En ese marco, puso a disposición sus instalaciones para colaborar con el área de salud animal de la Municipalidad de Paraná en futuras acciones de concientización y trabajo comunitario.

Sportivo Urquiza Peñarol Liga Paranaense de Fútbol
Noticias relacionadas
Julio Saroba y Daniela Penoni se impusieron en la distancia principal de 21 kilómetros.

Fiesta del running en el perilago: Julio Saroba y Daniela Penoni se quedaron con los 21K Lago Salto Grande

Venta de entradas para el partido en el Kempes.

Entradas para la Final del Torneo Apertura 2026

Neymar va a la Copa del Mundo: la lista de convocados de la Selección de Brasil

Neymar va a la Copa del Mundo: la lista de convocados de la Selección de Brasil

franco soldano: se ve un patronato solido y solidario

Franco Soldano: "Se ve un Patronato sólido y solidario"

Ver comentarios

Lo último

Mocoretá: aclaran que la muerte de Fabiana Smitarello todavía está en investigación

Mocoretá: aclaran que la muerte de Fabiana Smitarello todavía está en investigación

El club Sportivo Urquiza repudió los hechos ocurridos tras el clásico y pidió una reflexión

El club Sportivo Urquiza repudió los hechos ocurridos tras el clásico y pidió una reflexión

La Justicia pone foco sobre una licitación que encargó Karina Milei

La Justicia pone foco sobre una licitación que encargó Karina Milei

Ultimo Momento
Mocoretá: aclaran que la muerte de Fabiana Smitarello todavía está en investigación

Mocoretá: aclaran que la muerte de Fabiana Smitarello todavía está en investigación

El club Sportivo Urquiza repudió los hechos ocurridos tras el clásico y pidió una reflexión

El club Sportivo Urquiza repudió los hechos ocurridos tras el clásico y pidió una reflexión

La Justicia pone foco sobre una licitación que encargó Karina Milei

La Justicia pone foco sobre una licitación que encargó Karina Milei

Fiesta del running en el perilago: Julio Saroba y Daniela Penoni se quedaron con los 21K Lago Salto Grande

Fiesta del running en el perilago: Julio Saroba y Daniela Penoni se quedaron con los 21K Lago Salto Grande

La Bancaria logró un 2,6% de aumento para abril y el salario inicial supera los $2.000.000

La Bancaria logró un 2,6% de aumento para abril y el salario inicial supera los $2.000.000

Policiales
Colón: madre habría golpeado a su hija en la cabeza con un martillo y denuncian fallas en salud mental

Colón: madre habría golpeado a su hija en la cabeza con un martillo y denuncian fallas en salud mental

La elevación a juicio por los contratos truchos vuelve moverse desde el 26 de mayo

La elevación a juicio por los contratos truchos vuelve moverse desde el 26 de mayo

Entrerriana hallada muerta en Mocoretá: investigan posible envenenamiento

Entrerriana hallada muerta en Mocoretá: investigan posible envenenamiento

Tres detenidos y secuestro de droga tras allanamientos en Concepción del Uruguay

Tres detenidos y secuestro de droga tras allanamientos en Concepción del Uruguay

Camioneta cayó de un puente en Concordia: una mujer herida y conductor ileso

Camioneta cayó de un puente en Concordia: una mujer herida y conductor ileso

Ovación
El club Sportivo Urquiza repudió los hechos ocurridos tras el clásico y pidió una reflexión

El club Sportivo Urquiza repudió los hechos ocurridos tras el clásico y pidió una reflexión

Entradas para la Final del Torneo Apertura 2026

Entradas para la Final del Torneo Apertura 2026

Fiesta del running en el perilago: Julio Saroba y Daniela Penoni se quedaron con los 21K Lago Salto Grande

Fiesta del running en el perilago: Julio Saroba y Daniela Penoni se quedaron con los 21K Lago Salto Grande

Liga Federal: Sionista le quita el invicto a Rivadavia Juniors en Santa Fe

Liga Federal: Sionista le quita el invicto a Rivadavia Juniors en Santa Fe

Leonardo Morales, de Villa Urquiza, va por el título ante River Plate

Leonardo Morales, de Villa Urquiza, va por el título ante River Plate

La provincia
Mocoretá: aclaran que la muerte de Fabiana Smitarello todavía está en investigación

Mocoretá: aclaran que la muerte de Fabiana Smitarello todavía está en investigación

El CGE presentó oficialmente a sus nuevos vocales

El CGE presentó oficialmente a sus nuevos vocales

Llega una nueva edición de Paraná Ama las Pastas

Llega una nueva edición de Paraná Ama las Pastas

Entre Ríos: pronostican -1°C para este martes

Entre Ríos: pronostican -1°C para este martes

Secuestraron cargamento millonario de cigarrillos en el río Uruguay

Secuestraron cargamento millonario de cigarrillos en el río Uruguay

Dejanos tu comentario