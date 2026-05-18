El club Sportivo Urquiza repudió los hechos ocurridos tras el clásico y pidió una reflexión

Sportivo Urquiza expresó con un comunicado su repudio por la utilización de tracción a sangre durante la celebración por el partido ante Peñarol.

Los hinchas de Sportivo arriba de un carro tirado por un caballo. Hubo un repudio general.

lEl Club Sportivo Urquiza emitió un comunicado oficial en el que expresó su “profundo pesar” por los hechos ocurridos el pasado sábado, luego de la difusión de imágenes y videos en los que se observa la utilización de tracción a sangre durante una celebración vinculada a un evento deportivo.

Desde la institución repudiaron lo sucedido y reconocieron la gravedad del episodio, al considerar que la utilización de un animal en un contexto atravesado por situaciones de violencia y exposición resulta incompatible con los valores de respeto, convivencia y cuidado que deben prevalecer en toda manifestación social y deportiva.

En el comunicado, el club aclaró además que las imágenes y videos viralizados no fueron publicados desde las redes sociales oficiales de la institución, sino que circularon a través de medios de comunicación y plataformas ajenas. En ese sentido, también manifestaron su rechazo a la reproducción “insensible” de este tipo de contenidos y acompañaron el reclamo social por un tratamiento responsable de los hechos.

La entidad de Paraná señaló asimismo que el encuentro deportivo se disputó en las instalaciones del Club Atlético Peñarol, sin presencia de público visitante, y sostuvo que los acontecimientos registrados en las inmediaciones de su sede respondieron a una convocatoria espontánea de simpatizantes y no a una celebración institucional organizada por el club.

El comunicado de Sportivo Urquiza

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En relación con las personas involucradas, desde Sportivo Urquiza indicaron que no están en condiciones de establecer identidades individuales, aunque remarcaron la necesidad de evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse, independientemente de quiénes hayan participado.

Finalmente, el club remarcó la importancia de generar una reflexión colectiva y aseguró que, como institución social y deportiva vinculada a la comunidad, debe formar parte activa del abordaje de estas problemáticas. En ese marco, puso a disposición sus instalaciones para colaborar con el área de salud animal de la Municipalidad de Paraná en futuras acciones de concientización y trabajo comunitario.