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Entradas para la Final del Torneo Apertura 2026

River y Belgrano disputarán el título en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, el domingo. Informaron como se venderán las entredas.

18 de mayo 2026 · 19:16hs
Venta de entradas para el partido en el Kempes.

Venta de entradas para el partido en el Kempes.

La final del Torneo Apertura 2026 será el domingo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, desde las 15.30. River, el primero en llegar a esta instancia tras vencer a Rosario Central, enfrentará a Belgrano, que derrotó a Argentinos Juniors por penales. Conocé todos los detalles sobre la venta de entradas del partido por el título.

La Liga Profesional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmaron que la venta de las entradas para la final del campeonato argentino se podrán comprar en dos días diferentes. El martes 19 de mayo será la preventa exclusiva para clientes de Naranja X, mientras que el miércoles 20 para los socios de River y Belgrano. Las dos ventas comenzarán a las 14 y la misma durará hasta que se agoten.

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A su vez, aclararon que en caso de que exista un remanente de tickets, los mismos se pondrán a la venta para no socios. Tanto el Millonario como el Pirata contarán con, aproximadamente, 25.000 entradas entre populares, plateas y palcos.

Para comprar las entradas hay que ingresar a la página web Deportick.com, y los precios serán los siguientes:

River y las entradas

Popular Willington (socio): $80.000.

Popular Willington (no socio): $150.000.

Platea Ardiles (socio): $120.000.

Platea Ardiles (no socio): $180.000.

Belgrano

Popular Artime (socio): $80.000.

Popular Artime (no socio): $150.000.

Platea Gasparini (socio): $120.000.

Platea Gasparini (no socio): $180.000

El Estadio Mario Alberto Kempes será el escenario de la final del Apertura 2026

Del lado del Pirata, la Popular Artime (Sur) y la Platea Gasparini (Este) será ocupada por los hinchas celestes. Por otro lado, el público que se acerque a alentar al Millonario se ubicará en la Popular Willington (Norte) y en la Platea Ardiles (Oeste) —sector habitual de las transmisiones televisivas y con capacidad para 14.500 espectadores—.

Habrá un aforo total de 57.000 espectadores. Más de 1.000 efectivos estarán destinados al operativo de seguridad, entre Policías, guardias privados, UTEDYC y Tribuna Segura.

Entradas Torneo Apertura final
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