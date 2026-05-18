Fiesta del running en el perilago: Julio Saroba y Daniela Penoni se quedaron con los 21K Lago Salto Grande

Se desarrolló con enorme éxito una nueva edición de los 21K Lago Salto Grande, competencia tuvo lugar a las afuera del lago.

Con una convocatoria récord, un circuito colmado de atletas y acompañantes, y un clima ideal para la práctica deportiva, se desarrolló con enorme éxito una nueva edición de los 21K Lago Salto Grande, competencia que volvió a consolidarse como uno de los eventos más importantes del calendario regional de running. Fue una jornada a puro pedestrismo en la zona entrerriana.

Más de 600 corredores participaron de las distintas distancias —21K, 10K y 5K—, mientras que se estima que unas 2000 personas coparon el perilago entre familiares, amigos y público en general, generando una verdadera fiesta deportiva desde las primeras horas de la mañana.

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La competencia, organizada por la Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas (A.C.P.C.), ofreció un espectáculo de primer nivel tanto por la calidad de los atletas presentes como por la impecable organización y el entusiasmo del público que acompañó durante toda la jornada.

La actividad comenzó puntualmente a las 8.30 con la largada de los 5 kilómetros, distancia que reunió a cerca de 150 participantes y mostró un ritmo intenso desde el inicio.

En la rama masculina, el ganador fue Gero Corujo, representante de Los Conquistadores, quien logró imponerse con autoridad. Detrás suyo arribaron Ángel González, de Concordia, y Gonzalo Escobar, de Chajarí, completando el podio de una prueba muy competitiva.

Entre las damas, la destacada atleta de Puerto Yeruá, Ximena Simeone, volvió a demostrar su gran presente deportivo quedándose con el primer lugar. Greta Rodríguez y Brisa Arriola ocuparon el segundo y tercer puesto respectivamente

Cinco minutos después llegó el turno de las distancias de 10 y 21 kilómetros, donde el nivel competitivo fue realmente sobresaliente.

En los 10K masculinos se vivió una de las definiciones más emocionantes de la jornada. Ignacio Valín y Bruno Medina Colombo protagonizaron un duelo vibrante de principio a fin. Ambos corredores marcaron un ritmo demoledor desde el comienzo, logrando despegarse ampliamente del resto del pelotón y dejando la lucha por el triunfo reducida únicamente entre ellos.

Durante gran parte del recorrido ninguno cedió terreno, pero en los metros finales Valín encontró la fuerza suficiente para lanzar el ataque decisivo y quedarse con la victoria por escasa diferencia, registrando un excelente tiempo de 32 minutos y 22 segundos. El tercer escalón del podio fue para Gadiel Vallejos, también con una actuación destacada.

En la categoría femenina, la concordiense María Luz Ramírez brilló de local y se llevó un merecido triunfo tras completar el recorrido en 39 minutos y 57 segundos, siendo además la única mujer en bajar el ritmo de 4 minutos por kilómetro. Noelia Morilla fue segunda, mientras que Ana María Brunini completó el podio.

En Varones

Saroba y Altamirano regalaron una definición memorable en los 21K. La media maratón fue el gran atractivo del evento y no defraudó. La prueba principal tuvo todos los condimentos: atletas de jerarquía, ritmo intenso y una definición electrizante que mantuvo expectantes a todos los presentes.

El uruguayo Julio Saroba y el concordiense Silvio Altamirano protagonizaron una batalla deportiva memorable. Desde los primeros kilómetros ambos lograron despegarse del resto de los competidores y comenzaron a marcar el ritmo de carrera, dejando atrás a Luis Barrio, quien finalmente terminó en la tercera posición.

Saroba y Altamirano recorrieron prácticamente toda la competencia juntos, alternando el liderazgo y sosteniendo un ritmo altísimo. Sin embargo, cuando restaban aproximadamente 700 metros para la llegada, el atleta uruguayo lanzó un contundente cambio de ritmo que le permitió sacar una pequeña diferencia.

Pese al esfuerzo final de Altamirano, Saroba logró sostener la ventaja y cruzó primero la meta en medio de una gran ovación del público, imponiéndose por apenas cinco segundos en un sprint espectacular que se transformó en uno de los momentos más emocionantes de la jornada.

Dominó entre las Damas

En la rama femenina de los 21 kilómetros, la gran figura fue la chajariense Daniela Penoni, quien tuvo una actuación sobresaliente y dominó la competencia con autoridad.

Penoni completó el recorrido en 1 hora, 25 minutos y 48 segundos, mostrando un ritmo sólido y consistente que le permitió sacar diferencias importantes sobre sus perseguidoras. La concordiense Daniela Coppini finalizó en el segundo puesto, mientras que Judith Marsilli, ganadora de la edición anterior, ocupó la tercera colocación.

Más allá de los resultados deportivos, la jornada dejó en evidencia el enorme crecimiento que viene teniendo esta competencia año tras año. El entorno natural del perilago, el acompañamiento del público y la organización general generaron un ambiente ideal para corredores y visitantes.

La previa de la premiación tuvo además un momento de color y espectáculo con la presentación de la comparsa Emperatriz, que aportó música, baile y alegría antes de la entrega de trofeos. En total, se repartieron más de 250 trofeos y casi un millón de pesos en premios en efectivo entre los mejores clasificados de la distancia principal, coronando así una edición que quedará en el recuerdo de todos los participantes.