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Mocoretá: aclaran que la muerte de Fabiana Smitarello todavía está en investigación

El Ministerio Público Fiscal de Corrientes emitió un comunicado sobre la muerte de Fabiana Smitarello, la entrerriana que murió en Mocoretá.

18 de mayo 2026 · 22:35hs
Mocoretá: aclaran que la muerte de Fabiana Smitarello todavía está en investigación.

Mocoretá: aclaran que la muerte de Fabiana Smitarello todavía está en investigación.

El Ministerio Público Fiscal de Corrientes emitió un comunicado sobre la muerte de Fabiana Smitarello, la entrerriana oriunda de Villa del Rosario que apareció sin vida en su departamento, el pasado lunes en la localidad correntina de Mocoretá.

La investigación en Mocoretá

El fiscal Bruno Monzón advirtió este lunes que la investigación que lidera para esclarecer la muerte de Smitarello sigue abierta y aún no se conocen las causas del deceso, aunque el Instituto Médico Forense (IMF) brindó un informe preliminar: colapso cardiopulmonar, cuya etiología está todavía en estudio.

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En el informe oficial, se admite que despierta dudas no haber encontrado el celular de la mujer en la casa donde se halló el cadáver “aunque ello no permite tampoco establecer una teoría firme”.

El fiscal Monzón trabaja sobre varias líneas investigativas, a partir de los elementos levantados en la escena, las entrevistas realizadas a los allegados de la mujer y las múltiples muestras tomadas al cuerpo de la víctima para realizar estudios histopatológicos, análisis químico forenses. Al estar todavía pendientes el resultado de estos últimos “y al no haberse hallado signos de violencia ni en la propiedad ni en el cadáver son, cuanto menos, temerarias las hipótesis que formuló la prensa”, afirmaron en el comunicado sobre las versiones periodísticas de envenenamiento y supuesto homicidio.

“Si bien es probable que la autopsia pudiera revelar la presencia de alguna sustancia tóxica en el cuerpo de la mujer, ello no supone -per se- un ‘plan macabro’ ni un asesinato, tal como se presentó el caso en algunos medios”, resaltaron.

En ese marco, el fiscal solicitó prudencia no solo para no afectar el normal desarrollo de la pesquisa, sino también para no causar estupor en la sociedad mocoretaense y en la familia de la víctima, ya lo suficientemente conmovidas por el hecho”. Indicó Chajarí al Día.

Mocoretá Villa del Rosario Muerte
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