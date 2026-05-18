Llega una nueva edición de Paraná Ama las Pastas

La Municipalidad de Paraná lanzó una nueva edición de Paraná Ama las Pastas. Se llevará adelante este miércoles, de 20 a 24.

La Municipalidad de Paraná lanzó una nueva edición de “Paraná Ama las Pastas”. La propuesta se llevará adelante este miércoles, de 20 a 24 y en la misma habrá promociones con descuentos de un 50% en pastas en más de 25 bares y restaurantes adheridos.

La actividad es organizada por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná (Aehgp), junto al Ente Mixto de Turismo (Empatur) y la comuna paranaense. Desde la organización se aclaró que solo es válido para consumir en los locales.

Presentación de Paraná Ama las Pastas

Este lunes se realizó el lanzamiento oficial de la promoción, que tiene más de 25 negocios adheridos. La iniciativa busca dinamizar la economía de la capital entrerriana en momentos de baja actividad y se realiza mensualmente, con buena respuesta del público.

Participan distintos rubros gastronómicos, incluida la comida asiática, mostrando la diversidad de propuestas y el objetivo de reunir a la gente con descuentos atractivos.

“Es una convocatoria que promueven los gastronómicos, que tiene que ver con inyectar dinamismo a la economía local en un momento del mes en el que claramente empieza a registrarse menos movimiento”, indicó el subsecretario de Turismo y presidente de Empatur, Agustín Clavenzani, refiriéndose a la noche de Paraná Ama las Pastas.

“Esta propuesta tiene un doble propósito. Al comerciante, al gastronómico que está trabajando en el negocio, a los trabajadores les sirve porque es un miércoles que se transforma en un sábado en relación con el movimiento. Y, al mismo tiempo, es un beneficio para los paranaenses, porque tienen un ahorro importante, y esa es la intención. Desde el Estado municipal, simplemente, hemos contribuido a la difusión y la organización de esta dinámica que trae éxito y que en Paraná se ha transformado en un clásico”, expresó el funcionario.

Más declaraciones

Por su parte, el presidente de la Aehgp, Marcelo Barsuglia, comentó que “hay una expectativa importante, porque son más de 25 los negocios inscriptos en la promoción. Así que estamos contentos y tratando de darle a la gente la posibilidad de que salga con un importante descuento el día miércoles, en todos los negocios adheridos”.

Antonella Lell, de Gurichan Asiático, se refirió a la combinación de la comida asiática con las pastas y en ese sentido señaló que “estamos felices de que nuestro local pueda participar de algo tan tradicional, mostrar que también la pasta se puede disfrutar desde todas las culturas. En este caso, venimos a romper un poquito con la tradición, pero también se puede disfrutar con un buen caldo, con este clima y con palitos”.