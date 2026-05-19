Roberto Ledesma: una vida atravesada por redes y pelotas.

Especialista en vóley, docente y preparador físico, Roberto Ledesma integra actualmente el proyecto de Belgrano tras décadas dedicadas a la formación deportiva.

Roberto Ledesma lleva más de tres décadas ligado al deporte. Formador, entrenador, preparador físico y docente, construyó una extensa trayectoria en el vóley entrerriano, aunque nunca dejó de lado su otra pasión: el fútbol. Hoy, a los 55 años, forma parte del proyecto futbolístico de Belgrano como preparador físico de la Primera División y coordinador del área física de las categorías formativas.

En diálogo con UNO, repasó un recorrido marcado por el trabajo, la vocación y la búsqueda constante de crecimiento.

La historia de Ledesma comenzó lejos de las canchas de vóley. Durante la adolescencia jugaba al fútbol en Patronato y soñaba con seguir otro camino vinculado a la aviación. Sin embargo, un profesor le cambió la vida. “En el secundario tuve un profe de educación física, Osvaldo Orlando, el famoso Quique Orlando. Él me llevó a jugar al vóley en Rowing porque era entrenador ahí”, recordó.

En aquel entonces, Roberto dividía su tiempo entre el fútbol y el vóley, pero la exigencia de los estudios y la actividad deportiva lo obligaron a elegir. “Con la secundaria y todo lo demás estaba repleto de tareas. Tuve que decidir y me quedé con el vóley”, contó.

La decisión terminaría marcando gran parte de su carrera. En 1992 ingresó al profesorado de Educación Física en Santa Fe y, paralelamente, comenzó a involucrarse cada vez más en el trabajo de formación dentro del vóley. Primero colaboró con categorías menores y categoría Maxi, y luego tomó divisiones más competitivas hasta quedar al frente de distintos planteles de Rowing tras la jubilación de Orlando.

“Desde 1996 quedé a cargo de todas las categorías más importantes del club. Estuve muchos años ligado al vóley”, explicó quien condujo equipos de Primera División y también tuvo participación en competencias nacionales.

Roberto Ledesma: una vida atravesada por redes y pelotas

roberto ledesma 1 Roberto Ledesma: una vida atravesada por redes y pelotas. UNOER/ Alan Barbosa

Sin embargo, el fútbol nunca desapareció de su vida. En 2011, en medio de una fuerte crisis económica e institucional en Rowing provocada por las inundaciones y la caída de socios, tuvo que buscar nuevas alternativas laborales. Fue entonces cuando apareció la preparación física aplicada al fútbol.

“En ese momento empecé a observar cómo trabajaba Daniel Cecotti en básquet y en vóley, y me invitó a colaborar con juveniles”, relató. Poco tiempo después, casi sin esperarlo, recibió la propuesta para sumarse a Sportivo Urquiza en el Argentino B. “Daniel me llevó a La Floresta y cuando llegamos había una presentación enorme. Ahí mencionaron mi nombre y me enteré que era el preparador físico del plantel”, recordó entre risas.

Aquel Sportivo Urquiza reunió nombres importantes del fútbol entrerriano y significó una experiencia fuerte para Ledesma. Después de eso volvió al vóley, aunque más adelante regresaría otra vez al fútbol.

Su camino deportivo continuó alternando entre ambas disciplinas. Pasó por Belgrano, Arsenal de Viale y Atlético Paraná en el fútbol, mientras que en vóley trabajó en Echagüe y nuevamente en Rowing, donde dirigió al equipo masculino en distintas ediciones de Liga Nacional.

“En el medio siempre estuve ligado a los dos deportes. Son mis dos pasiones”, señaló.

Roberto Ledesma: una vida atravesada por redes y pelotas

roberto ledesma 2 Roberto Ledesma: una vida atravesada por redes y pelotas UNOER/ Alan Barbosa

Actualmente, Roberto volvió a Belgrano impulsado por el proyecto institucional encabezado por Alejandro Schneider y Tony Fontana. Allí trabaja principalmente con juveniles y coordina la preparación física de las divisiones formativas. “Belgrano tiene un proyecto ambicioso y eso motiva mucho. Hay una estructura seria y gente comprometida. Eso te impulsa a trabajar”, expresó, quien regresó a trabajar al Mondonguero en 2025.

El entrenador destacó especialmente el crecimiento de las inferiores del club y la posibilidad de competir en torneos organizados por AFA Federal. “Entrenamos todos los días y tratamos de equiparar niveles con clubes importantes de Rosario y Santa Fe. Eso obliga a mejorar constantemente”, explicó.

Según detalló, Belgrano cuenta actualmente con cerca de 400 futbolistas entre infantiles y juveniles, con planteles amplios y una fuerte apuesta al desarrollo integral de los chicos. “Tenemos una base importante para trabajar durante varios años. La idea es consolidar el proyecto y que algunos jugadores puedan llegar al profesionalismo”, afirmó.

Más allá de los resultados deportivos, Ledesma remarcó la importancia del trabajo colectivo y el sentido formativo del deporte. Para él, tanto el vóley como el fútbol comparten valores fundamentales. “Tienen esto del deporte en conjunto, del esfuerzo compartido y de buscar siempre el mejor rendimiento posible. Eso es lo que más me apasiona”, sostuvo.

Además de su trabajo en los clubes, Roberto también se desempeña como docente en el profesorado público de Educación Física, otro espacio donde transmite conocimientos y experiencias acumuladas durante décadas.

Con una carrera atravesada por gimnasios, canchas, viajes y entrenamientos, Ledesma sigue ligado al deporte desde múltiples lugares. El vóley lo formó, el fútbol le abrió nuevos caminos y ambos continúan ocupando un lugar central en su vida.

“Siempre digo que tuve que elegir uno para dedicarme de lleno, pero nunca pude abandonar el otro”, resumió.