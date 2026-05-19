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Juicio por narcotráfico: Leonardo Airaldi amplía su indagatoria

El productor agropecuario Leonardo Airaldi llegó minutos antes de las 9 de este martes al Tribunal Oral Federal de Paraná para ampliar su indagatoria en el marco del juicio oral por presunto narcotráfico

19 de mayo 2026 · 10:18hs
Juicio por narcotráfico: Leonardo Airaldi amplía su indagatoria

Foto UNO/Gonzalo Nuñez
Juicio por narcotráfico: Leonardo Airaldi amplía su indagatoria

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Juicio por narcotráfico: Leonardo Airaldi amplía su indagatoria

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El productor agropecuario Leonardo Airaldi llegó minutos antes de las 9 de este martes al Tribunal Oral Federal de Paraná para ampliar su indagatoria en el marco del juicio oral por presunto narcotráfico. El acusado arribó en una camioneta blindada del Servicio Penitenciario Federal en el marco de un importante operativo de seguridad desplegado por el Grupo Especial de Intervención.

La audiencia se desarrolló el mismo día en que Airaldi cumple 45 años y luego de que solicitara hacer uso de su derecho a ampliar declaración en pleno debate oral, considerado uno de los procesos judiciales más relevantes de la región en materia de narcotráfico, ya que unifica causas iniciadas en Entre Ríos y Santa Fe.

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