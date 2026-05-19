Juicio por narcotráfico: Leonardo Airaldi amplía su indagatoria

El productor agropecuario Leonardo Airaldi llegó minutos antes de las 9 de este martes al Tribunal Oral Federal de Paraná para ampliar su indagatoria en el marco del juicio oral por presunto narcotráfico

El productor agropecuario Leonardo Airaldi llegó minutos antes de las 9 de este martes al Tribunal Oral Federal de Paraná para ampliar su indagatoria en el marco del juicio oral por presunto narcotráfico. El acusado arribó en una camioneta blindada del Servicio Penitenciario Federal en el marco de un importante operativo de seguridad desplegado por el Grupo Especial de Intervención.