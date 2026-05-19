Liga Argentina: La Unión perdió en San Francisco y quedó a un paso de la eliminación

San Isidro de San Francisco derrotó 68 a 51 a La Unión de Colón en el segundo punto de las semifinales de la Liga Argentina.

La Unión de Colón perdió 68 a 51 ante San Isidro de San Francisco en el segundo punto de una de las llaves correspondiente a las semifinales de la temporada 2025/26 de la Liga Argentina de Básquet. El conjunto cordobés se adelantó en la llave 2-0, quedando a un paso de avanzar a la final.

En un estadio Antonio Manno colmado, el equipo dirigido Sebastián Porta mostró otra vez su solidez defensiva y terminó construyendo una victoria clara para dejar la serie match point. Nahuel Buchaillot, con 14 puntos, y Marcos Saglietti, con 13, fueron los máximos anotadores de San Isidro. En la visita, Matías Caire terminó con 13 unidades.

Ahora la serie se trasladará a Colón. El tercer juego se disputará el próximo jueves en el estadio Carlos Delasoie y, de ser necesario, el cuarto punto será el sábado nuevamente en la Costa del Uruguay. En caso de un eventual quinto partido, la definición regresará a San Francisco el martes siguiente.

San Isidro, a un paso de la final

La Unión comenzó mejor en el juego. Con un inspirado Caire como principal vía de gol, la visita logró manejar el primer cuarto y quedarse con ese parcial por 18 a 17. Sin embargo, San Isidro logró mantenerse en partido gracias a su efectividad desde la línea de libres y pudo equilibrar el trámite.

En el segundo segmento el encuentro cayó en un desarrollo más trabado, con imprecisiones y pocas buenas decisiones ofensivas. En ese contexto fue el dueño de casa el que mejor se acomodó. La Unión mostró signos de cansancio y el rojo aprovechó para acelerar, ajustar atrás y firmar un parcial de 17 a 8 que le permitió irse al descanso largo arriba por ocho puntos.

Los entrerrianos salieron con otra actitud en el inicio del complemento y jugaron una segunda mitad mucho más agresiva. El tercer cuarto terminó igualado en 18, aunque San Isidro sostuvo la ventaja y entró a los últimos diez minutos ganando 52 a 44.

En el cierre apareció nuevamente la mejor versión defensiva del elenco de Porta. El Santo le cerró todos los caminos a La Unión, controló el ritmo del partido y fue ampliando la diferencia hasta sellar con autoridad el 68 a 51 definitivo.