Gilda: su hijo grabó una canción homenaje

Allí, el músico, que tenía 8 años cuando ocurrió el accidente, adelantó que su primer disco será "una recopilación de un proceso de sanación y superación".

Figura icónica de la música tropical, la cumbia y referente de la pelea de las mujeres por ganarse un lugar en una escena dominada por los varones, Gilda pasó de la popularidad a la inmortalidad a los 35 años, cuando el 7 de septiembre de 1996 murió en un accidente junto a su hija, su madre y tres músicos, en el kilómetro 129 de la ruta nacional 12, camino a Chajarí, Entre Ríos.

Con una actividad musical tan breve como arrolladora, la creadora de cumbias inolvidables como "No me arrepiento de este amor", "Corazón valiente", "No es mi despedida" y "Fuiste", y el fatal desenlace de su vida que la encontró en la cumbre del éxito, la catapultaron al imaginario popular argentino.

El colectivo en el que viajaba la artista, y que se encuentra en el lugar del accidente, es hoy un santuario en el que se prolongan los milagros que ya se le atribuían en vida; en tanto, sus restos descansan en el Cementerio de la Chacarita.

Un mensaje de amor

Yo ya entendí que el tiempo no existe.

Que es una construcción humana para medir, de alguna manera, el paso por la vida.

¿Qué es la vida? ¿Es sólo lo que podemos ver, con nuestro finito ojo mundano?

En vueltas al sol, hoy serían tus 60.

Te abrazo cada día, me abrazas cada día. Brindamos y celebramos este hermoso presente Ma.

Miento si te digo que no te extraño, que no me encantaría abrazarte con un cuerpo tanto más grande que el que dejaste acá.

que no me gustaría que las nenas soplen las velitas a upa tuyo.

Que no me gustaría mirarte así, cómplice como en la foto.

Pero yo sé que estás.

Tus señales son precisas.

Gracias por nacer, y por ser mi mamá.

Feliz eterna vida.

Te amo siempre.