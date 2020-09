"Horacio Rodríguez Larreta, ¿de qué me estás hablando? Mi abogado va a ir con todo contra el Gobierno de la Ciudad".

En las últimas horas Esmeralda Mitre fue protagonista involuntaria de una falsa noticia con respecto a su salud. En una primera instancia se difundió en las redes sociales un presunto examen de coronavirus suyo que tenía como resultado positivo. Desde un primer momento la actriz sostuvo que estaba “truchado” y que el testeo le había dado negativo.

Más allá de su cuadro, el hecho provocó cierta polémica por su participación en el Cantando 2020. Esmeralda se hizo el hisopado el jueves luego de que su coach, Patricio Witis, informara que había estado en contacto con un caso positivo. Según explicó la participante, decidió hacerse el hisopado por iniciativa propia, a manera de prevención. El viernes le indicaron que el resultado era negativo, y por esa razón esa misma noche se presentó al certamen de El Trece. Pero ayer se difundió la información de que había contraído la enfermedad, y la terminaron acusando de no cumplir con la responsabilidad social de aislarse.

Luego de un comunicado emitido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se confirmó que el resultado del hisopado de Mitre siempre había sido negativo, y que se trató de un error en la carga de datos. En medio de la confusión, LaFlia –productora del Cantando 2020– le pidió que se hiciera un nuevo hisopado antes de presentarse anoche en el reality. El resultado otra vez fue negativo.

Este miércoles por la mañana, durante la conferencia diaria para informar sobre el avance de la pandemia en la Ciudad de Buenos Aires, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, se refirió a lo sucedido con Esmeralda Mitre. “Cuando alguien se hace un (estudio de) PCR, son los procedimientos locales que garantizan la seguridad de cada persona que reciba el estudio y el resultado que corresponde. De hecho, en este caso en particular, es lo que ocurrió: la paciente recibió en forma directa el resultado correcto del proceso clínico del laboratorio del hospital donde se lo hizo”, aclaró Quirós.

“Esa fase, que es la parte de ocuparnos de las personas, está absolutamente garantizada por los protocolos de seguridad que cada efector tiene montado. Efectores que están habituados a trabajar en niveles de seguridad, porque estamos hablando de cuidados de la salud. Ese es un aspecto que yo quisiera llevarle la total tranquilidad a todo el mundo”, enfatizó el funcionario. Y advirtió que si bien nunca hubo una confusión en el resultado de Esmeralda, sí la hubo a la hora de cargar los datos manualmente: “Hemos iniciado una investigación de qué error se cometió”, anunció Quirós.

Sin embargo, hizo una diferenciación entre el resultado del hisopado –al cual tiene acceso la persona de forma privada, como debería haber ocurrido con Mitre– de la carga de los datos aplicados en las estadísticas –utilizadas para evaluar la marcha de la pandemia–. “Quiero llevarle tranquilidad absoluta a todo el mundo que todo lo que es el cuidado y la información que cada paciente recibe no tiene nada que ver con el reporte epidemiológico. Se llaman bases secundarias de cargado secundario y manual. Con lo cual, lo que se discutió ayer sobre este caso en particular es sobre la base secundaria. No hay ninguna discusión sobre el clínico y la garantía de los pacientes”, concluyó Quirós.

En la gala del martes por la noche, Esmeralda Mitre se mostró molesta por la situación en la que quedó expuesta. “Esto es claramente un boicot, una mano negra contra mí y contra la productora. Porque claramente si se meten conmigo se meten con la productora. La orden que les di a mis abogados fue que vayan a fondo contra quien sea. Yo fui la que llamó al Gobierno de la Ciudad para que digan que es mentira”, agregó la actriz.

“A mí me habrían truchado ese resultado. Y además filtrar algo que es personal, eso es ilegal. Y que encima el jefe de Gobierno salga a decir públicamente con descaro ‘nos equivocamos porque el DNI era parecido’. Horacio Rodríguez Larreta, ¿de qué me estás hablando? Mi abogado va a ir con todo contra el Gobierno de la Ciudad y los errores que ha cometido”, completó Esmeralda Mitre.

Fuente: Infobae.