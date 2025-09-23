Erreway: un fenómeno que regresó y conquistó nuevas generaciones en Spotify

El 24 de noviembre de 2024, el anuncio del regreso de Erreway y despertó la nostalgia de millones de fans en todo el mundo.

El 24 de noviembre de 2024, el anuncio del regreso de Erreway. Desde entonces, su música ha experimentado un crecimiento sin precedentes en Spotify, consolidando a Erreway como un fenómeno cultural vigente tanto para quienes los siguieron en los 2000 como para las nuevas generaciones.

Tras el anuncio de la reunión, las reproducciones de Erreway en Spotify crecieron de manera exponencial. En Argentina, aumentaron más de un 90% respecto al año anterior, pero el mayor salto se dio en Perú, con un incremento del 206%, seguido de España (+120%). A continuación se ubicaron Chile (+77%) y México (+48%), confirmando que el fenómeno atraviesa generaciones y fronteras.

El descubrimiento de la Generación Z

Pero la música de Erreway no solo reactivó la memoria de quienes vivieron Rebelde Way en su estreno: también conquistó a nuevos oyentes. Desde noviembre de 2024, el 31% de las reproducciones proviene de usuarios de entre 18 y 24 años. En este grupo, México (43%) y Chile (40%) se destacan con la mayor proporción de oyentes Gen Z, mientras que Perú lidera en descubrimiento, con un 26,1% de nuevos oyentes en este rango etario.

La fiebre por Erreway también se refleja en la curaduría de los usuarios: más de 33.953 playlists creadas desde noviembre de 2024 contienen las palabras clave “Erreway”, “Rebelde Way” o “Cris Morena”. De ellas, un 69% fue creado por usuarios de la Generación Z, lo que confirma el impacto del grupo en las nuevas audiencias digitales.

Con clásicos como “Sweet Baby”, “Bonita de Más” y “Cosas Buenas”, Erreway demuestra que su legado sigue vivo y que su música continúa atravesando generaciones. Su regreso no es solo una reunión: es la confirmación de un fenómeno cultural que, veinte años después, vuelve a emocionar y conquistar a millones de oyentes en todo el mundo.

Las canciones más escuchadas

“Bonita de Más” (+16M streams)

“Sweet Baby” (+12M streams)

“Será de Dios” (+11M streams)

“Te Soñe” (+11M streams)

“Será por Que Te Quiero” (+10M streams)

“Inmortal” (+10M streams)

“Para Cosas Buenas” (+8M streams)

“Amor de Engaño” (+7M streams)

"Dije Adiós” (+6M streams)

“Dos Segundos” (+1M streams)