Erreway anunció su show en Santa Fe en el marco de su Tour 2025

En medio del show que brindaron el pasado viernes en el Movistar Arena, Erreway confirmó su próxima fecha en Santa Fe como parte de su Tour 2025. La banda llegará al Estadio del Club Unión el 7 de noviembre para revivir sus clásicos y presentar nuevas canciones.

Erreway 2 Erreway anunció su show en Santa Fe Durante la presentación en Buenos Aires, que contó con la participación especial de Lali, Erreway comenzó su serie de shows y aprovechó para anunciar su llegada a Santa Fe.

Erreway El regreso de Erreway busca reavivar recuerdos y también sumar nuevas generaciones al fenómeno que la banda construyó a lo largo de los años. La preventa de entradas comenzará el miércoles 3 de septiembre a las 12 hs con Tarjeta Visa de Naranja X, mientras que la venta general se abrirá el jueves 4 a través de Mundoticket. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Erreway Tour 2025 (@errewaytour2025) LEER MÁS: Santa Fe se prepara para el Harlem Festival 2025