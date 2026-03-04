Concordia: denuncian graves problemas estructurales en una escuela secundaria.

Uno Entre Rios | La Provincia | Concordia

Agmer Concordia denunció una grave emergencia edilicia en la Secundaria N° 32 "Osvaldo Magnasco", con fallas estructurales que afectan a estudiantes y docentes.

4 de marzo 2026 · 15:18hs
Desde Agmer Seccional Concordia denunciaron este miércoles por la mañana una grave situación de emergencia edilicia en la Escuela Secundaria N° 32 "Osvaldo Magnasco", al inicio del ciclo lectivo 2026. La institución, ubicada en la ciudad de Concordia, enfrenta serios problemas estructurales que afectan la seguridad y el bienestar de estudiantes y docentes.

Entre las principales dificultades señaladas se encuentra el hundimiento de suelos y pisos en distintos sectores del edificio, situación que ya provocó la pérdida de un aula. Además, se detectaron rajaduras en paredes y cimientos, lo que (según advirtieron) pone en riesgo la estabilidad de la edificación.

A estos daños se suman el deterioro de los tanques de agua y filtraciones en diversos espacios, lo que agrava aún más las condiciones de infraestructura. La información fue difundida a través de un comunicado enviado a Diario Junio.

Asimismo, la escuela atraviesa una marcada falta de espacios pedagógicos y de cocina, lo que impacta directamente en el desarrollo de las actividades escolares y en la calidad del servicio educativo.

Frente a este escenario, docentes y familias mantuvieron un encuentro para analizar la situación y definir estrategias que permitan visibilizar el reclamo ante los funcionarios responsables del mantenimiento edilicio de los establecimientos educativos.

En este marco, se convocó a una reunión informativa para este miércoles, a las 18, con la expectativa de contar con la presencia de autoridades que puedan brindar respuestas concretas a las demandas de la comunidad educativa. Durante el encuentro se resolverán las acciones a seguir para exigir una pronta solución.

"Exigimos una respuesta inmediata para garantizar el derecho de todos los estudiantes a comenzar el ciclo lectivo en condiciones dignas", afirmaron desde Agmer Concordia.

La comunidad educativa insiste en la necesidad de una intervención urgente que permita revertir el deterioro edilicio y asegurar condiciones adecuadas para la enseñanza.

