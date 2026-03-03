Uno Entre Rios | Escenario | Árapoty Dúo

Arapoty Dúo se presenta en La Picada en el marco del Mes del Agua

En el marco del Mes del Agua, Arapoty Dúo ofrecerá un show en vivo pensado para acompañar el sentido de la convocatoria: el territorio y las aguas que sostienen la vida

3 de marzo 2026
Arapoty Dúo se presenta en La Picada en el marco del Mes del Agua

En el marco del Mes del Agua, la propuesta "Cauce que nos une" convoca a una jornada donde el arte y la conciencia ambiental dialogan en un mismo espacio. Participará Arapoty Dúo. La actividad tendrá lugar el viernes 6 de marzo a las 20, en La Porota ANP, ubicada en la Ruta Nacional 12 kilómetro 460,5, en La Picada, dentro de la Granja Agroecológica La Porota.

Arapoty Dúo encabezará “Cauce que nos une” en La Picada

La música estará a cargo de Arapoty Dúo, que ofrecerá un recital en vivo pensado para acompañar el sentido de la convocatoria: detenerse, escuchar y reflexionar sobre el vínculo con el territorio y las aguas que sostienen la vida. La propuesta busca generar un encuentro cercano entre artistas y público, con la naturaleza como marco y protagonista.

Durante la noche habrá feria y cantina del Colectivo La Porota, que sumará sabores y producciones locales para completar la experiencia. La organización plantea el encuentro como un espacio de intercambio y construcción colectiva, donde el arte funciona como herramienta de sensibilización.

El aporte al arte es de 10.000 pesos. Las reservas se realizan al 3436 232221.

