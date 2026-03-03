Arapoty Dúo se presenta en La Picada en el marco del Mes del Agua

En el marco del Mes del Agua, la propuesta "Cauce que nos une" convoca a una jornada donde el arte y la conciencia ambiental dialogan en un mismo espacio. Participará Arapoty Dúo. La actividad tendrá lugar el viernes 6 de marzo a las 20, en La Porota ANP, ubicada en la Ruta Nacional 12 kilómetro 460,5, en La Picada, dentro de la Granja Agroecológica La Porota.
La música estará a cargo de Arapoty Dúo, que ofrecerá un recital en vivo pensado para acompañar el sentido de la convocatoria: detenerse, escuchar y reflexionar sobre el vínculo con el territorio y las aguas que sostienen la vida. La propuesta busca generar un encuentro cercano entre artistas y público, con la naturaleza como marco y protagonista.
Durante la noche habrá feria y cantina del Colectivo La Porota, que sumará sabores y producciones locales para completar la experiencia. La organización plantea el encuentro como un espacio de intercambio y construcción colectiva, donde el arte funciona como herramienta de sensibilización.
El aporte al arte es de 10.000 pesos. Las reservas se realizan al 3436 232221.