Tragedia en Concordia: un motociclista murió tras ser arrollado por un colectivo.

Un motociclista murió tras ser arrollado por un colectivo de la Línea 1 en San Lorenzo e Ituzaingó, en Concordia. Investigan cómo ocurrió el hecho.

Un motociclista falleció este martes, pasadas las 13, tras ser arrollado por un colectivo en la intersección de San Lorenzo Oeste e Ituzaingó, en Concordia . El accidente involucró una Motomel 125 cc tipo cross y la unidad 87 de la Cooperativa de Trabajo Transportes Concordia Ltda, correspondiente a la Línea 1 del transporte urbano local.

De acuerdo a las primeras reconstrucciones, el conductor del rodado menor /cuya identidad aún no fue confirmada oficialmente) circulaba por San Lorenzo en sentido oeste-este, por el carril derecho. En esas circunstancias, y según indicaron testigos, habría intentado avanzar entre una camioneta y el colectivo que se encontraban detenidos aguardando la habilitación del semáforo.

Investigan la muerte de un motociclista tras un accidente con un colectivo

Motociclista (1).jpeg

Por causas que se tratan de establecer, el motociclista perdió el control y cayó debajo del colectivo justo cuando el semáforo cambió a verde y la unidad inició su marcha. En ese momento, el vehículo de mayor porte lo arrolló, provocándole la muerte en el acto.

En el lugar trabajó personal de Comisaría Segunda y de Policía Científica, bajo las directivas de la fiscal Daniela Montangie y el fiscal Tomas Tscherning, quienes ordenaron las actuaciones correspondientes para determinar con precisión cómo se produjo el hecho. La investigación continúa para establecer las circunstancias exactas del siniestro.