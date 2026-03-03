Uno Entre Rios | Policiales | Concordia

Tragedia en Concordia: un motociclista murió tras ser arrollado por un colectivo

Un motociclista murió tras ser arrollado por un colectivo de la Línea 1 en San Lorenzo e Ituzaingó, en Concordia. Investigan cómo ocurrió el hecho.

3 de marzo 2026 · 16:24hs
Un motociclista falleció este martes, pasadas las 13, tras ser arrollado por un colectivo en la intersección de San Lorenzo Oeste e Ituzaingó, en Concordia. El accidente involucró una Motomel 125 cc tipo cross y la unidad 87 de la Cooperativa de Trabajo Transportes Concordia Ltda, correspondiente a la Línea 1 del transporte urbano local.

De acuerdo a las primeras reconstrucciones, el conductor del rodado menor /cuya identidad aún no fue confirmada oficialmente) circulaba por San Lorenzo en sentido oeste-este, por el carril derecho. En esas circunstancias, y según indicaron testigos, habría intentado avanzar entre una camioneta y el colectivo que se encontraban detenidos aguardando la habilitación del semáforo.

Por causas que se tratan de establecer, el motociclista perdió el control y cayó debajo del colectivo justo cuando el semáforo cambió a verde y la unidad inició su marcha. En ese momento, el vehículo de mayor porte lo arrolló, provocándole la muerte en el acto.

En el lugar trabajó personal de Comisaría Segunda y de Policía Científica, bajo las directivas de la fiscal Daniela Montangie y el fiscal Tomas Tscherning, quienes ordenaron las actuaciones correspondientes para determinar con precisión cómo se produjo el hecho. La investigación continúa para establecer las circunstancias exactas del siniestro.

