Sportivo Urquiza y Peñarol dejan la rivalidad de lado por una causa que los une

El clásico de Paraná queda en pausa: Sportivo Urquiza y Peñarol se unen para acompañar a Daniela en una urgente cirugía y convocan a toda la comunidad.

4 de marzo 2026 · 12:30hs
Sportivo Urquiza y Peñarol dejan la rivalidad de lado por una causa que los une.

Sportivo Urquiza y Peñarol dejan la rivalidad de lado por una causa que los une.

En Paraná, el clásico entre el Club Sportivo Urquiza y el Club Atlético Peñarol es uno de los duelos más convocantes del fútbol local. Conocido como "El Clásico Popular", simboliza una histórica rivalidad deportiva que hoy quedó en segundo plano ante una causa que une a ambas instituciones y conmueve profundamente a la comunidad.

Daniela Fernández, profesora de las divisiones inferiores de Sportivo Urquiza e hija del vicepresidente de Peñarol, debe someterse de manera urgente a una cirugía oftalmológica. El costo de la intervención es de 1.800.000 pesos por cada ojo, una suma elevada que motivó el inicio de una campaña solidaria para reunir los fondos necesarios.

Más allá del fútbol: Sportivo y Peñarol juegan el partido más importante

Daniela Fernández (1).jpeg

La situación generó un hecho tan llamativo como significativo: los dos clubes, históricamente enfrentados dentro de la cancha, hoy se encuentran unidos por el mismo objetivo. La salud de Daniela logró lo que pocas veces ocurre en el fútbol, dejar de lado los colores y priorizar el acompañamiento y la solidaridad.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias de Mercado Pago Fernandezdanniela o comunicándose al número 0343 5188363. Cualquier aporte, por mínimo que sea, contribuye a alcanzar la suma necesaria para que Daniela pueda acceder a la cirugía que necesita con urgencia.

En un contexto donde las rivalidades suelen marcar el pulso del deporte, Sportivo Urquiza y Peñarol protagonizan una historia distinta, en la que el clásico se transforma en un gesto conjunto de apoyo y compromiso social.

Sportivo Urquiza Paraná Peñarol
